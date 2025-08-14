Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине: что сказал

Лидер Кремля собрал совещание накануне саммита на Аляске.

Путин провел совещание перед саммитом на Аляске / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Вкратце:

Путин собрал всю свою верхушку перед саммитом на Аляске

Лидер Кремля высказался о войне в Украине

В четверг, 14 августа, российский диктатор Владимир Путин провел совещание перед саммитом на Аляске. Об этом сообщают росСМИ.

Кремль опубликовал кадры с начала встречи. На них видно руководителя МИД РФ Сергея Лаврова, бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу, нынешнего - Андрея Белоусова, министра финансов Антона Силуанова, начальника Генштаба Валерия Герасимова и других высокопоставленных чиновников.

Перед началом совещания Путин оценил усилия американского президента Дональда Трампа по прекращению войны.

В частности, российский диктатор сказал, что администрация Трампа "прилагает энергичные усилия" для прекращения боевых действий в Украине.

Лидер Кремля также планировал проинформировать высокопоставленных чиновников РФ о переговорном процессе по войне в Украине.

Кроме того, российский диктатор также не исключил возможности новых договоренностей в сфере контроля над стратегическими наступательными вооружениями.

Путин провел совещание / фото: скриншот из видео

Какова цель встречи Трампа с Путиным

Недавно госсекретарь США Марко Рубио заверил, что переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным в Белом не являются уступкой российскому диктатору. На самом деле это "встреча для выяснения позиций".

Он добавил, что рано или поздно все узнают, имел ли этот подход шанс на успех.

Как писал Гларед, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Известно, что переговоры начнутся со вступительных слов лидера Кремля и президента США, далее запланирована беседа тет-а-тет в присутствии переводчиков, после чего состоится встреча с делегациями за рабочим завтраком. После завершения Трамп и Путин планируют провести пресс-конференцию.

Между тем журналисты издания The Wall Street Journal сообщили, что во время встречи Трамп с Путиным в Аляске не планирует обсуждать территориальные вопросы. Отмечается, что Трамп будет настаивать на немедленном прекращении огня в российско-украинской войне.

