РФ может возобновить массированные удары по Украине: майор назвал две опасные даты

- РФ уменьшила количество атак по Украине на фоне встречи Путина с Трампом
- После переговоров на Аляске, враг возобновит удары
В последнее время страна-агрессор Россия несколько реже начала наносить массированные ракетные и беспилотные удары по Украине. Все это связано с запланированными переговорами кремлевского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире Radio NV.
Он заверил, что РФ воздержится от массированных ударов по Украине до 15 августа. Однако, после этой даты майор ВСУ советует украинцам быть осторожными.
"Ведь это их (россиян - Главред) типичная реакция - давить на общество. Что вот, мы дали вам сигнал - давите на своего президента, пусть соглашается на наши условия. И в ночь с 15 на 16, с 16 на 17 - мы можем ожидать воздушных ударов. Если не договорятся о чем-то обратном во время разговора", - сказал Ткачук.
В то же время он подчеркнул, что Украина начала активно наносить удары по целям на территории России, которые вовлечены в войну в Украине. По мнению военного, 2025 год стал вершиной таких операций.
"Мы системно доходим до того, что каждую неделю что-то на России пылает - логистические маршруты, НПЗ. Мы начинаем бить очень эффективно. И именно поэтому россияне начинают вбрасывать в информационное пространство тематику воздушного перемирия. Ведь мы, к сожалению, научились переживать зиму без электроэнергии. А они переживать такие зимы уже не готовы. Особенно когда мы бьем по НПЗ и это может существенно ударить по возможностям отрасли в целом на территории России", - подчеркнул Ткачук.
Как успешные атаки вглубь РФ выводят Путина
Украина неоднократно поражала важные объекты на территории РФ. По словам журналиста Алексея Копытько, СБУ в рутинном режиме продолжает успешно атаковать предприятия российского ВПК, уменьшая возможности для ракетных и дроновых атак по территории Украины.
Очевидно, что попадание даже нескольких БПЛА не уничтожит огромный завод, но методичная пристрелка по заводам дает свои плоды в условиях зависимости РФ от импорта.
"Даже единичное попадание может сделать очень больно. В комплексе с преследованием стратегической российской авиации это реальный фактор влияния на ход войны. Успешные атаки вглубь РФ добавляют политических аргументов тем, чьи интересы совпадают с нашими. Что сейчас особенно важно", - считает Копытько.
Как писал Главред, 10 августа оккупационная армия российского диктатора Владимира Путина вечером 10 августа с помощью КАБов ударила по Запорожью. В результате вражеского удара пострадали люди.
Напомним, утром в субботу, 9 августа, страна-агрессор Россия ударила по Днепру ракетами.
В ночь на 8 августа армия РФ атаковала дронами Киевскую область - возникли пожары, пострадали женщины. В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе. Есть поврежденные дома.
О персоне: Андрей Ткачук
Андрей Ткачук - офицер Вооруженных сил Украины, военный эксперт, политолог и волонтер. Он является автором цифрового контекста, а также выступает экспертом в ряде ведущих СМИ по темам, связанным с войной РФ против Украины.
