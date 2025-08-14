РФ может возобновить массированные удары по Украине: майор назвал две опасные даты

Военный советует украинцам быть осторожными после 15 августа.

https://glavred.info/ukraine/rf-mozhet-vozobnovit-massirovannye-udary-po-ukraine-mayor-nazval-dve-opasnye-daty-10689701.html Ссылка скопирована

Военный предупредил о новых ударах РФ по Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Википедия, ua.depositphotos.com

Основное:

РФ уменьшила количество атак по Украине на фоне встречи Путина с Трампом

После переговоров на Аляске, враг возобновит удары

В последнее время страна-агрессор Россия несколько реже начала наносить массированные ракетные и беспилотные удары по Украине. Все это связано с запланированными переговорами кремлевского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире Radio NV.

Он заверил, что РФ воздержится от массированных ударов по Украине до 15 августа. Однако, после этой даты майор ВСУ советует украинцам быть осторожными.

видео дня

"Ведь это их (россиян - Главред) типичная реакция - давить на общество. Что вот, мы дали вам сигнал - давите на своего президента, пусть соглашается на наши условия. И в ночь с 15 на 16, с 16 на 17 - мы можем ожидать воздушных ударов. Если не договорятся о чем-то обратном во время разговора", - сказал Ткачук.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

В то же время он подчеркнул, что Украина начала активно наносить удары по целям на территории России, которые вовлечены в войну в Украине. По мнению военного, 2025 год стал вершиной таких операций.

"Мы системно доходим до того, что каждую неделю что-то на России пылает - логистические маршруты, НПЗ. Мы начинаем бить очень эффективно. И именно поэтому россияне начинают вбрасывать в информационное пространство тематику воздушного перемирия. Ведь мы, к сожалению, научились переживать зиму без электроэнергии. А они переживать такие зимы уже не готовы. Особенно когда мы бьем по НПЗ и это может существенно ударить по возможностям отрасли в целом на территории России", - подчеркнул Ткачук.

Как успешные атаки вглубь РФ выводят Путина

Украина неоднократно поражала важные объекты на территории РФ. По словам журналиста Алексея Копытько, СБУ в рутинном режиме продолжает успешно атаковать предприятия российского ВПК, уменьшая возможности для ракетных и дроновых атак по территории Украины.

Очевидно, что попадание даже нескольких БПЛА не уничтожит огромный завод, но методичная пристрелка по заводам дает свои плоды в условиях зависимости РФ от импорта.

"Даже единичное попадание может сделать очень больно. В комплексе с преследованием стратегической российской авиации это реальный фактор влияния на ход войны. Успешные атаки вглубь РФ добавляют политических аргументов тем, чьи интересы совпадают с нашими. Что сейчас особенно важно", - считает Копытько.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, 10 августа оккупационная армия российского диктатора Владимира Путина вечером 10 августа с помощью КАБов ударила по Запорожью. В результате вражеского удара пострадали люди.

Напомним, утром в субботу, 9 августа, страна-агрессор Россия ударила по Днепру ракетами.

В ночь на 8 августа армия РФ атаковала дронами Киевскую область - возникли пожары, пострадали женщины. В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе. Есть поврежденные дома.

Читайте также:

О персоне: Андрей Ткачук Андрей Ткачук - офицер Вооруженных сил Украины, военный эксперт, политолог и волонтер. Он является автором цифрового контекста, а также выступает экспертом в ряде ведущих СМИ по темам, связанным с войной РФ против Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред