300 дронов и 30 ракет, 10 областей пострадали: Зеленский сделал заявление после атаки РФ

В результате атаки пострадали 10 областей, сейчас продолжаются спасательные работы после ударов.

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Зеленский сделал заявление после атаки РФ/ коллаж: Главред, фото: Telegram Владимир Зеленский

Кратко:

Оккупанты ночью запустили по Украине 300 дронов и более 30 ракет

В результате атаки пострадали 10 областей

Сейчас продолжаются спасательные работы после ударов

Российские оккупанты в ночь на субботу, 19 июля, запустили по Украине более 300 ударных дронов и более 30 ракет различных типов. В результате атаки пострадали 10 областей, сейчас продолжаются спасательные работы после ударов.

На атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, какие области пострадали и какие последствия.

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Пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Житомирская области. В Сумах повредили критическую инфраструктуру - без электроснабжения осталось несколько тысяч семей. Комбинированные удары были по Шостке. В Одессе поврежден жилой дом. Шесть человек ранены, и среди них ребенок. К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким", - отметил президент.

Он также рассказал, что оккупанты били ракетами и дронами по Павлограду, повредили жилой дом и важную инфраструктуру.

Зеленский подчеркнул, что везде, где это нужно, сейчас работают и помогают все службы, восстанавливают места и помогают людям после атаки.

"Спасибо всем лидерам, которые понимают, насколько важно оперативно реализовывать наши договоренности. Совместное производство оружия, инвестиции в производство дронов в Украине, в частности дронов-перехватчиков, предоставление систем ПВО и ракет к ним, а также возможность их производства здесь, в Украине, - все это спасает жизни и нужно Украине уже сейчас", - подчеркнул президент Украины.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 18 июля в Киеве были слышны взрывы, на столицу летели "табуны" Шахедов. В столице и вблизи города работали украинские силы ПВО.

Также сообщалось, что РФ ударила дронами по Одессе и Полтаве - на месте прилетов сильный пожар. В Одессе есть прилеты - над городом поднимается столб дыма.

Напомним, в ночь на субботу, 19 июля, РФ ударила по Одессе, там вспыхнула 9-этажка. Один человек погиб, еще по меньшей мере трое ранены.

Также ночью РФ ударила по Павлограду, повреждены 5-этажка и предприятия. Ночь и утро для Павлограда были адскими, отметили в ОВА. В городе повреждены пожарная часть, промышленные предприятия, 5-этажка. Возникли возгорания.

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