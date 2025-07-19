Вспыхнула 9-этажка: РФ ударила по Одессе, есть погибшая и раненые - все детали

В результате удара оккупантов погибла женщина - она умерла после того, как спасатели достали ее из горящей квартиры.

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РФ ударила по Одессе, один человек погиб, есть раненые/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Одесской области

Кратко:

Российские оккупанты ударили по Одессе, в результате удара загорелась 9-этажка

Одна женщина погибла, также по меньшей мере трое пострадавших

Спасатели доставали людей из огненной ловушки

В Одессе один человек погиб и по меньшей мере три пострадали в результате ночного удара оккупантов.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Кипер. Он отметил, что продолжается ликвидация последствий массированной вражеской атаки.

видео дня

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что все экстренные службы работают в усиленном режиме, информация обновляется.

Труханов также рассказал, что Одессу атаковали вражеские ударные беспилотники - более 20 БпЛА заходили на город с разных сторон. В результате удара вспыхнула многоэтажка, спасатели доставали людей из огненной ловушки.

В ГСЧС рассказали, что в результате атаки по Одессе вспыхнул пожар с 6 по 9 этажи 9-этажного жилого дома. Пожар ликвидировали спасатели вместе с добровольцами.

"Из горящих квартир спасли 5 человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла. На месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции. Из поврежденных квартир эвакуировали домашних животных. Информация о пострадавших устанавливается", - отметили в ГСЧС.

Удар по Одессе/ скрин

Смотрите видео ГСЧС с последствиями удара по Одессе:

Как сообщал Главред, вечером 18 июля в Киеве были слышны взрывы, на столицу летели "табуны" Шахедов. В столице и вблизи города работали украинские силы ПВО.

Также сообщалось, что РФ ударила дронами по Одессе и Полтаве - на месте прилетов сильный пожар. В Одессе есть прилеты - над городом поднимается столб дыма.

Напомним, ранее эксперт посоветовал готовиться к массированному удару РФ. Страна-агрессор Россия накапливает ресурсы для нанесения удара с использованием до 1000 воздушных целей одновременно. Поэтому враг пока не атакует Украину. Об этом заявил бывший офицер воздушных сил, а ныне заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

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