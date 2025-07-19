Вспыхнула 9-этажка: РФ ударила по Одессе, есть погибшая и раненые - все детали

Кратко:
- Российские оккупанты ударили по Одессе, в результате удара загорелась 9-этажка
- Одна женщина погибла, также по меньшей мере трое пострадавших
- Спасатели доставали людей из огненной ловушки
В Одессе один человек погиб и по меньшей мере три пострадали в результате ночного удара оккупантов.
Об этом сообщил председатель ОВА Олег Кипер. Он отметил, что продолжается ликвидация последствий массированной вражеской атаки.
Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что все экстренные службы работают в усиленном режиме, информация обновляется.
Труханов также рассказал, что Одессу атаковали вражеские ударные беспилотники - более 20 БпЛА заходили на город с разных сторон. В результате удара вспыхнула многоэтажка, спасатели доставали людей из огненной ловушки.
В ГСЧС рассказали, что в результате атаки по Одессе вспыхнул пожар с 6 по 9 этажи 9-этажного жилого дома. Пожар ликвидировали спасатели вместе с добровольцами.
"Из горящих квартир спасли 5 человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла. На месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции. Из поврежденных квартир эвакуировали домашних животных. Информация о пострадавших устанавливается", - отметили в ГСЧС.
Смотрите видео ГСЧС с последствиями удара по Одессе:
Как сообщал Главред, вечером 18 июля в Киеве были слышны взрывы, на столицу летели "табуны" Шахедов. В столице и вблизи города работали украинские силы ПВО.
Также сообщалось, что РФ ударила дронами по Одессе и Полтаве - на месте прилетов сильный пожар. В Одессе есть прилеты - над городом поднимается столб дыма.
Напомним, ранее эксперт посоветовал готовиться к массированному удару РФ. Страна-агрессор Россия накапливает ресурсы для нанесения удара с использованием до 1000 воздушных целей одновременно. Поэтому враг пока не атакует Украину. Об этом заявил бывший офицер воздушных сил, а ныне заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.
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