Не просто пауза: эксперт посоветовал готовиться к массированному удару РФ

Оккупанты хотят наращивать масштабы атак на Украину.

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РФ готовится к удару по Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

РФ накапливает ресурсы для удара по Украине

Россияне могут запустить до 1000 воздушных целей одновременно

Украинцам нужно готовиться к вражеским атакам

Страна-агрессор Россия накапливает ресурсы для нанесения удара с использованием до 1000 воздушных целей одновременно. Поэтому враг пока не атакует Украину. Об этом заявил бывший офицер воздушных сил, а ныне заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала.

По его словам, Россия пришла к выводу, что практика применения даже более 700 воздушных целей с интенсивностью ударов через день не позволила им получить того эффекта, который они ожидали.

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"Поэтому они сейчас будут пытаться это сделать как можно большим количеством. С нашей стороны надо готовиться", - подчеркнул он.

Храпчинский также добавил, что нужно рассчитывать только на собственные силы и действия.

"Надеяться не на наших партнеров, а на собственные действия, которые мы можем делать. Ведь большинство решений, которые мы сейчас используем на линии боестолкновения, - это решение украинских инженеров", - подытожил он.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 16 июля страна-агрессор РФ ударила по Кривому Рогу баллистической ракетой и 28 шахедами одновременно. В городе были масштабные отключения света. Разрушено промышленное предприятие.

В ночь на 16 июля Россия также осуществила массированную атаку на Винницу. В результате вражеского удара зафиксировано попадание по объектам гражданской инфраструктуры. По меньшей мере четыре человека пострадали.

В ночь на 15 июля Харьков оказался под массированной атакой вражеских дронов-камикадзе. Под удар попало гражданское предприятие, в результате чего возник пожар.

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Кто такой Анатолий Храпчинский? Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации.

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