Не просто пауза: эксперт посоветовал готовиться к массированному удару РФ

Ключевые тезисы:
- РФ накапливает ресурсы для удара по Украине
- Россияне могут запустить до 1000 воздушных целей одновременно
- Украинцам нужно готовиться к вражеским атакам
Страна-агрессор Россия накапливает ресурсы для нанесения удара с использованием до 1000 воздушных целей одновременно. Поэтому враг пока не атакует Украину. Об этом заявил бывший офицер воздушных сил, а ныне заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала.
По его словам, Россия пришла к выводу, что практика применения даже более 700 воздушных целей с интенсивностью ударов через день не позволила им получить того эффекта, который они ожидали.
"Поэтому они сейчас будут пытаться это сделать как можно большим количеством. С нашей стороны надо готовиться", - подчеркнул он.
Храпчинский также добавил, что нужно рассчитывать только на собственные силы и действия.
"Надеяться не на наших партнеров, а на собственные действия, которые мы можем делать. Ведь большинство решений, которые мы сейчас используем на линии боестолкновения, - это решение украинских инженеров", - подытожил он.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 16 июля страна-агрессор РФ ударила по Кривому Рогу баллистической ракетой и 28 шахедами одновременно. В городе были масштабные отключения света. Разрушено промышленное предприятие.
В ночь на 16 июля Россия также осуществила массированную атаку на Винницу. В результате вражеского удара зафиксировано попадание по объектам гражданской инфраструктуры. По меньшей мере четыре человека пострадали.
В ночь на 15 июля Харьков оказался под массированной атакой вражеских дронов-камикадзе. Под удар попало гражданское предприятие, в результате чего возник пожар.
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Кто такой Анатолий Храпчинский?
Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации.
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