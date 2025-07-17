РФ готовится к массированному ракетному обстрелу: самолеты уже снаряжены ракетами

Мониторы назвали количество самолетов, которые размещены на авиабазах возле Украины.

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РФ готовится к массированному ракетному обстрелу / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что известно:

РФ готовится к ракетному обстрелу Украины

Россияне доставляют крылатые ракеты на авиабазы

Россия может готовиться к массированному ракетному обстрелу Украины. Об этом свидетельствует количество российских самолетов на аэродромах и военный груз в виде крылатых ракет, которые активно доставляют на авиабазу "Энгельс-2". Об этом сообщает Tracking.

Отмечается в четверг с утра на авиабазу прилетели 3 самолета Ил-76. Это уже семь рейсов с момента последней атаки 12 июля. Также на аэродром прилетел еще один Ту-160 с авиабазы на Дальнем Востоке "Украинка". Этот самолет могут снарядить крылатыми ракетами Х-101. Российские оккупанты на Дальнем Востоке уже снарядили ракетами самолеты Ту-95МС.

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По данным мониторингов, вблизи Украины РФ держит на авиабазах такие самолеты:

"Энгельс-2" - 1 Ту-95МС и 3 Ту-160;

"Дягилево" - 1 Ту-95МС.

Откуда и какими ракетами РФ бьет по Украине / Инфографиа: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 16 июля российская оккупационная армия устроила массированную атаку на Украину. Противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Крыма, а также применил 400 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. Силам ПВО удалось сбить 198 ударных дронов.

Той ночью Кривой Рог пережил самую массированную атаку с начала войны. Враг применил баллистическую ракету и 28 шахедов одновременно. Было разрушено промышленное предприятие. Жертв среди сотрудников удалось избежать, они находились в укрытиях.

В результате ночной дроновой атаки на Винницу 8 человек травмировались и были госпитализированы в больницу.

В ночь на 16 июля Харьков также оказался под массированной атакой вражеских дронов-камикадзе. По словам городского головы Игоря Терехова, во время очередной воздушной тревоги в городе прозвучало по меньшей мере семь взрывов.

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Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear – "Медведь") – советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до настоящего времени – единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Являлся советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное – большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе проходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь наружных балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

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