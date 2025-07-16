Массированные удары РФ на паузе - чего испугался Путин и что заставит его закончить войну

Переговоры с РФ возможны только с позиции силы, в этом, по мнению Зеленского, заключается разница между подходами Байдена и Трампа к завершению войны.

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Чего резко испугался Путин и что заставит его закончить войну / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

Чего больше всего боится Путин

Что заставит РФ сесть за стол переговоров

В чем разница для Украины между Байденом и Трампом

16 июля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью американскому каналу Newsmax заявил, что с момента прибытия спецпредставителя США Кита Келлога в Киев "ничего похожего на массированные обстрелы не было уже две ночи подряд". По мнению президента, это свидетельствует о страхе Путина перед Америкой.

Зеленский также выразил надежду, что новая поддержка Трампа откроет "окно возможностей" для более сильных санкций против России.

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Главред собрал главные заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Чего боится Путин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин боится Соединенных Штатов, и в качестве примера привел тот факт, что после прибытия в Киев спецпредставителя президента США Кита Келлога Россия не совершала массированных атак.

"Генерал Келлог приехал, и две ночи подряд не было массированных бомбардировок. Это очень интересный пример: не было сильных обстрелов этой ночью и предыдущей ночью тоже", - отметил Зеленский.

Зеленский вспомнил, что по этому поводу даже шутят, мол, генералу Келлогу стоит выдать украинский паспорт и оставить в стране, а американцам чаще приезжать - тогда Россия будет меньше бомбить Украину.

По словам президента, эта ситуация свидетельствует о том, что Путин целенаправленно обстреливает мирное население, но сдерживает себя, когда на территории Украины находятся представители США.

Спецпредставители Трампа для завершения войны России против Украины / Инфографика: Главред

Зеленский добавил, что в такие моменты Путин прибегает к запугиваниям, шантажу и созданию напряжения, однако не решается на открытую эскалацию.

"Это означает одно: Путин боится Америки. Я говорил об этом все время, и я также говорил об этом президенту (президенту США Дональду Трампу - ред.). В любом случае, Путин боится Америки. Я в этом уверен", - заявил Зеленский.

Что заставит РФ сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп фактически предоставляет Путину возможность прекратить войну против Украины, и поблагодарил США за поддержку, которую Украина получила с начала полномасштабного вторжения.

"Я очень хочу верить, что Трамп дал Путину это окно возможностей. И я очень хочу верить, что если Путин не сделает выводов, президент Трамп действительно применит мощные санкции, которые невозможно обойти - прежде всего, в энергетическом и банковском секторах. А также он предоставит нам мощный пакет сдерживания и мощные системы противовоздушной обороны, которые смогут защитить Украину и, наконец, европейские страны", - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что демонстрация силы может заставить Путина согласиться на мирные переговоры - даже без фактического применения этой силы. Он пояснил, что важно быть сильными, ведь само по себе присутствие мощного арсенала может стать решающим аргументом для России, чтобы остановить войну.

"Я помню, что у нас был мощный пакет сдерживания до того, как президент Трамп стал президентом. Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не было сделано. Мы говорили с президентом Трампом об этих вещах", - отметил украинский лидер.

Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика - Главред

Глава государства добавил, что и президент Трамп, и вся Америка, как и Европа, понимают стремление Украины к миру. Однако, по словам Зеленского, россияне реагируют лишь на силу - поэтому нужны жесткие санкции и мощное оружие. Украина, заверил он, готова действовать и демонстрировать свою решимость.

В чем разница для Украины между Байденом и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил подходы Джо Байдена и Дональда Трампа к войне в Украине, отметив, что ключевая разница между ними заключается именно в видении путей завершения конфликта.

Зеленский поблагодарил США за непрерывную поддержку с самого начала полномасштабного вторжения, однако подчеркнул, что несмотря на помощь, президент Байден не смог остановить войну.

"Самое главное - я не хочу никого критиковать. Я благодарен Америке за всю помощь во время этой войны. Америка поддерживала нас, и я всегда говорил, что мы благодарны Белому дому, благодарны за двухпартийную поддержку", - сказал президент Украины.

В то же время он выразил убеждение, что Трамп способен достичь завершения боевых действий, и именно в этом заключается, по его мнению, главное отличие между двумя лидерами.

Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

Поставки и производство оружия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США заинтересованы в закупке украинских беспилотников, тогда как Киев, в свою очередь, хочет приобрести у американцев другое оружие, в частности, для создания воздушного щита. По его словам, это взаимовыгодное сотрудничество, в котором заинтересованы обе стороны.

"Есть много дронов, которые имеем только мы. И мы обсуждаем это с президентом Трампом. Я сказал ему, что очень хочу покупать у вас вещи, которые есть только у вас. Он мне сказал, что Америка хочет покупать украинские беспилотники... Я очень хочу, чтобы Америка помогла нам защитить наше небо. Это очень важно", - подчеркнул Зеленский.

Путин врет Трампу

Кроме того, Зеленский заявил, что Президент США Дональд Трамп понимает, что российский диктатор Владимир Путин ему врет.

"Президент Трамп осознает, что Путин ему врет. И важно, что президент Трамп видит это сам - не то, что он узнает от кого-то другого, а то, что он видит сам", - сказал глава Украинского государства.

Глава украинского государства подчеркнул, что Украина поддержала все мирные инициативы, предложенные Вашингтоном, и лично поддерживал все предложения президента Трампа. Но Трамп, по словам Зеленского, увидел настоящую картину, когда Путин обещает одно, а потом продолжает обстрелы - он не намерен прекращать войну.

Будут ли США продолжать помощь Украине

Как отметил президент Владимир Зеленский, Соединенные Штаты уже приняли решение продолжать поддержку Украины, понимая, что поражение Киева в войне с Россией является неприемлемым.

Он также отметил, что Россия ежедневно несет значительные человеческие потери, фактически "посылая своих военных на смерть".

"Все эти понимания являются важными. В этом месяце мы достигли прорыва в плане оборонительных систем. Для Украины приоритетом является система Patriot. Я благодарен за позитивный сигнал от Белого дома, лично от президента, по поддержке этого. А относительно санкционного пакета, вы сами видите, что все движутся вперед", - заявил Зеленский.

ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

Как повлияет на Россию принятие нового пакета санкций США

Зеленский добавил, что как американские, так и украинские аналитики, финансисты и разведчики осознают, что новый санкционный пакет, который готовит Вашингтон, серьезно ударит по доходам Кремля. Это, в свою очередь, уменьшит способность России финансировать войну, а значит, создаст больше предпосылок для достижения мира - как для Украины, так и для США и Европы.

"В конце концов, он (Путин - ред.) тратит все эти деньги на военную машину", - сказал Зеленский.

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