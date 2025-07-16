Беспрецедентная атака РФ на Кривой Рог: разрушено предприятие, нет света, проблемы с водой

В результате атаки пострадал 17-летний парень, он получил ранение в брюшную полость. Сейчас врачи борются за его жизнь.

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В Кривом Роге ракета и дроны разрушили предприятие / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Кратко:

Оккупанты нанесли ракетно-дроновый удар по Кривому Рогу

Пострадал 17-летний парень

Несколько районов города остались без света

В ночь на 16 июля страна-агрессор РФ ударила по Кривому Рогу баллистической ракетой и 28 "Шахедами" одновременно. В городе - масштабные отключения света. Система водоснабжения перешла на генераторы. Разрушено промышленное предприятие.

"Такого еще не было. Баллистическая ракета и 28 шахедов одновременно. Разрушено промышленное предприятие. Слава Богу – без потерь персонал находился в убежищах", - сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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В результате атаки пострадал 17-летний парень, он получил ранение в брюшную полость. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Несколько районов города остались без света. Сейчас идет восстановление подачи электричества. Водоснабжение - на генераторах.

В городе вспыхнуло несколько пожаров. Идет локализация возгораний.

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Отметим, ночью Вилкул сообщал о 20 "прилетах" и предупреждал о возможном проседании давления, особенно на верхних этажах жилых домов.

Обновлено. По словам Вилкула, в Днепропетровской области и в небе над Криворожьем работало ПВО, было сбито 16 вражеских БПЛА.

"Но в результате самой массовой с начала войны атаки на город - баллистическая ракета и 28 шахедов одновременно - были и многочисленные попадания", - сообщил он.

В результате атаки разрушено промышленное предприятие. Жертв среди сотрудников удалось избежать, когда находились в укрытиях.

На место ударов были направлены все оперативные и коммунальные службы. К 04.45 все пожары были ликвидированы.

В Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают.

В Криворожском районе обстрелов не было.

В Никопольском районе враг атаковал с тяжелой артиллерии и FPV-дронами Никополь, Марганецкую, Чевоногригоровскую, Покровскую, Мировскую общины.

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Как писал Главред, в ночь на 16 июля Харьков оказался под массированной атакой вражеских дронов-камикадзе. По словам городского головы Игоря Терехова, во время очередной воздушной тревоги в городе прозвучало по меньшей мере семь взрывов.

Также под вражеским ракетным ударом оказался Кривой Рог. В результате атаки возник пожар.

Кроме того, ночью Россия осуществила массированную атаку на Винницу. В результате вражеского удара зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры.

Семь человек пострадали, пятеро из них – с ожогами. У двух человек состояние тяжелое, у троих - средней степени.

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