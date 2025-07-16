РФ атаковала Кривой Рог, Харьков, Винницу: есть "прилеты" 57 дронов и одной ракеты

Всего оккупанты применил 400 дронов, 198 из них были сбиты силами ПВО.

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В МВД рассказали о последствиях атаки РФ на Винницу / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

РФ атаковала Украину дронами и ракетой

Сбиты 198 вражеских БПЛА типа Shahed

Основной удар на себя приняли Кривой Рог, Харьков, Винница

В ночь на 16 июля российская оккупационная армия устроила массированную атаку на Украину. Противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Крыма, а также применил 400 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. Силам ПВО удалось сбить 198 ударных дронов.

Основные направления удара РФ – Кривой Рог, Харьков, Винница, сообщили в ВС ВСУ.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила 198 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме того, 145 дронов-имитаторов – локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 57 БпЛА в 12 локациях, а также падение обломков на двух локациях.

Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Атака дронов на Винницу

В МВД сообщили, что в результате ночной дроновой атаки на Винницу 8 человек травмированы и были госпитализированы в больницу.

Под ударом страны-агрессора РФ оказались два объекта гражданской промышленности. Там вспыхнули масштабные пожары. Один пожар ликвидирован, на другом объекте работы продолжаются.

Также в области повреждены четыре жилых дома.

Атака на Кривой Рог

Как писал Главред, в Днепропетровской области и в небе над Криворожьем работало ПВО, было сбито 16 вражеских БПЛА.

Кривой Рог пережил самую массированную атаку с начала войны. Враг применил баллистическую ракету и 28 шахедов одновременно.

В результате атаки разрушено промышленное предприятие. Жертв среди сотрудников удалось избежать, они находились в укрытиях.

На место ударов были направлены все оперативные и коммунальные службы. К 04:45 все пожары были ликвидированы.

В Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают.

В Криворожском районе обстрелов не было.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака на Харьков

В ночь на 16 июля Харьков оказался под массированной атакой вражеских дронов-камикадзе. По словам городского головы Игоря Терехова, во время очередной воздушной тревоги в городе прозвучало по меньшей мере семь взрывов.

"Ночная атака "шахедов" на город длилась 14 минут. За это время враг 16 раз ударил по Киевскому району Харькова. Также, по предварительной информации, несколько боевых дронов врага были сбиты силами обороны Украины", - сообщил мэр города.

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