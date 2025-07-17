Будут мощные удары: эксперт назвал оружие, которое могут предоставить США

Если союзники предоставят Украине необходимое оружие, у врага могут начаться серьезные проблемы.

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Какие ракеты может получить Украина / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, wikipedia.org

Что сказал Романенко:

Украине могут передать ракеты JASSM

Ракеты ATACMS до 300 километров также могут входить в помощь

Украине нужно как минимум столько ракет, сколько было передано Storm Shadow

Украина ожидает поставок оружия от союзников и в списке могут быть не только баллистические ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров, но и более мощное вооружение.

Об этом в эфире Еспресо рассказал эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко. По его словам, Украина может получить ракеты JASSM.

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ATACMS / Инфографика: Главреда

"По моему мнению, нам смогут предоставить JASSM, во всяком случае я надеюсь на это. А еще мы можем получить ракеты ATACMS - баллистические ракеты, которые можно запускать на дальность до 300 км с тех установок HIMARS и MLRS, которые у нас есть. Это было бы очень полезное оружие для нас, хотя и меньшая дальность, но все равно это оружие, которое бы позволило наносить чувствительные удары на серьезную глубину", - отметил он.

Относительно количества ракет Романенко отметил, что Украина нуждается хотя бы в том количестве, в котором были предоставлены ранее ракеты Storm Shadow.

Передача Украине оружия - последние новости

Ранее стало известно, что Франция, Италия и Чехия не будут участвовать в новой инициативе, согласно которой страны НАТО будут покупать американское оружие для Украины.

Накануне командующий Объединенного командования сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что в настоящее время ведется активная подготовка к срочной переброске систем ПВО Patriot в Украину, в частности, в Киев.

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп пообещал предоставить Украине дополнительное оружие, в частности, системы противоракетной обороны Patriot. Теперь осталось разобраться, кто именно из партнеров готов помочь Киеву.

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О персоне: Валерий Романенко Валерий Романенко - авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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