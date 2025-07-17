Будут мощные удары: эксперт назвал оружие, которое могут предоставить США

Что сказал Романенко:
- Украине могут передать ракеты JASSM
- Ракеты ATACMS до 300 километров также могут входить в помощь
- Украине нужно как минимум столько ракет, сколько было передано Storm Shadow
Украина ожидает поставок оружия от союзников и в списке могут быть не только баллистические ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров, но и более мощное вооружение.
Об этом в эфире Еспресо рассказал эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко. По его словам, Украина может получить ракеты JASSM.
"По моему мнению, нам смогут предоставить JASSM, во всяком случае я надеюсь на это. А еще мы можем получить ракеты ATACMS - баллистические ракеты, которые можно запускать на дальность до 300 км с тех установок HIMARS и MLRS, которые у нас есть. Это было бы очень полезное оружие для нас, хотя и меньшая дальность, но все равно это оружие, которое бы позволило наносить чувствительные удары на серьезную глубину", - отметил он.
Относительно количества ракет Романенко отметил, что Украина нуждается хотя бы в том количестве, в котором были предоставлены ранее ракеты Storm Shadow.
Передача Украине оружия - последние новости
Ранее стало известно, что Франция, Италия и Чехия не будут участвовать в новой инициативе, согласно которой страны НАТО будут покупать американское оружие для Украины.
Накануне командующий Объединенного командования сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что в настоящее время ведется активная подготовка к срочной переброске систем ПВО Patriot в Украину, в частности, в Киев.
Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп пообещал предоставить Украине дополнительное оружие, в частности, системы противоракетной обороны Patriot. Теперь осталось разобраться, кто именно из партнеров готов помочь Киеву.
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О персоне: Валерий Романенко
Валерий Романенко - авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.
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