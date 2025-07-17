На Черниговщине курсант выстрелил в инструкторов: полиция сообщает о погибших

Подозреваемого удалось задержать, досудебное расследование продолжается.

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Трагедия произошла в одном из учебных центров области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили в полиции:

В одном из учебных центров курсант выстрелил в сторону военнослужащих

В результате стрельбы погибли два человека

Подозреваемого удалось задержать

17 июля полиция Черниговской области сообщила о задержании подозреваемого в убийстве военнослужащих, которые были инструкторами в учебном центре.

В ведомстве отметили, что 16 июля в полицию поступила информация о том, что на территории этого центра во время стрельб курсант совершил выстрелы из автоматического оружия в сторону инструкторов.

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"В результате полученных ранений двое военных погибли. Полиция задержала подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а досудебное расследование продолжается.

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Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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