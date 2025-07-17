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Трампа надо принудить: эксперт объяснил, как Киев может усилить давление на РФ

Анна Косик
17 июля 2025, 04:34
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Несмотря на нежелание давить на Россию, Трампа можно к этому принудить.
Трамп, санкции
К чему готовиться Украине после заявления Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Что сказал Загородний:

  • Украине надо действовать, пока обещания союзников выполняются
  • Киев может заставить Трампа нанести серьезный удар по РФ

После заявления президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине помощи и возможности введения жестких санкций против страны-агрессора России многие подумали, что Киеву остается лишь ждать шагов от США и других партнеров.

Однако в интервью Главреду политический эксперт Тарас Загородний рассказал о том, что это не совсем так. По его словам, сейчас для Украины лучшее время для действий.

видео дня

Смотрите видео о планах Трампа в отношении России:

"Логика политиков как в Украине, так и на Западе, в принципе, одинакова. Если не давать по голове, никто никуда не будет двигаться", - отметил он.

Поэтому на данный момент надо создавать обстоятельства, при которых США будут вынуждены действовать. Лучшим примером для подражания является ситуация с Израилем. Хотя Штаты не хотели бомбить Иран, но им пришлось это сделать, потому что Израиль поставил Трампа в вынужденное положение.

Позиция Трампа по Украине и России - последние новости

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа на самом деле иррациональное отношение к российскому диктатору Владимиру Путину. Однако, даже у этого есть предел.

Накануне СМИ написали, что президент США Дональд Трамп лично позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу после масштабной российской атаки на Украину. В разговоре он неожиданно заявил о готовности предоставить Киеву системы ПВО Patriot.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

Напомним, Главред сообщал, что Украина скоро получит ракеты Patriot, обещанные президентом США Дональдом Трампом. Их уже отгружают союзникам.

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О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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