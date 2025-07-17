Один против пятерых: боец ГУР сдержал российский штурм на важном направлении

Главное:
- Спецназовец ГУР самостоятельно сдержал штурм РФ на Купянском направлении
- Враг использовал против бойца ядовитый газ и дрон
Во время боевых действий на Купянском направлении боец спецподразделения ГУР МО Украины "Братство" самостоятельно сдержал штурм российских оккупантов. Силы врага преобладали в пять раз, кроме того, захватчики применили против украинского военного ядовитый газ. Об этом 17 июля рассказали в пресс-службе Главного управления разведки МО Украины.
В ГУР сообщили, что сначала россияне применили ядовитый газ, а затем накрыли позицию минометным огнем и FPV-дронами.
В результате вражеской атаки боец ГУР получил множественные осколочные ранения и отравление неизвестным веществом, что повлекло периодическую потерю сознания.
"Дальнейшее удержание позиции в таких условиях стало невозможным. Командование приняло решение - эвакуировать бойца. Группа смогла прорваться к раненому, вынести его из-под огня и доставить в стабилизационный пункт", - говорится в сообщении ГУР.
В разведке добавили, что спасение бойца происходило под плотным вражеским огнем.
Ситуация на фронте - новости по теме
Напомним, Главред писал, что по данным аналитиков ISW, украинские защитники имеют тактическое продвижение вблизи Покровска. Согласно геолокационным снимкам, ВСУ продвинулись на юг от Удачного.
В то же время войска страны-оккупанта России увеличили количество штурмовых действий на Приднепровском направлении в Херсонской области. Враг пытается продвинуться вперед в зоне островов на Днепре, чтобы выйти на плацдармы и взять их под контроль.
Кроме того, российские оккупационные войска начали активные боевые действия на новом участке фронта, пересекая государственную границу на Харьковщине. Продвижение врага остановлено.
Читайте также:
- Цель - изолировать город: оккупанты давят с новой силой на важном направлении
- Впервые с 2023 года: оккупанты захватили территории на "тихом" направлении
- УАЗ взлетел в воздух: ГУР сообщила о ликвидации в Токмаке операторов БПЛА РФ
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред