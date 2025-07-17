Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Один против пятерых: боец ГУР сдержал российский штурм на важном направлении

Марина Фурман
17 июля 2025, 09:59
153
В результате боевых действий украинский защитник получил множественные осколочные ранения.
ВСУ, армия РФ
Боец ГУР самостоятельно сдерживал наступление россиян / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Главное:

  • Спецназовец ГУР самостоятельно сдержал штурм РФ на Купянском направлении
  • Враг использовал против бойца ядовитый газ и дрон

Во время боевых действий на Купянском направлении боец спецподразделения ГУР МО Украины "Братство" самостоятельно сдержал штурм российских оккупантов. Силы врага преобладали в пять раз, кроме того, захватчики применили против украинского военного ядовитый газ. Об этом 17 июля рассказали в пресс-службе Главного управления разведки МО Украины.

В ГУР сообщили, что сначала россияне применили ядовитый газ, а затем накрыли позицию минометным огнем и FPV-дронами.

видео дня

В результате вражеской атаки боец ГУР получил множественные осколочные ранения и отравление неизвестным веществом, что повлекло периодическую потерю сознания.

"Дальнейшее удержание позиции в таких условиях стало невозможным. Командование приняло решение - эвакуировать бойца. Группа смогла прорваться к раненому, вынести его из-под огня и доставить в стабилизационный пункт", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке добавили, что спасение бойца происходило под плотным вражеским огнем.

Ситуация на фронте - новости по теме

Напомним, Главред писал, что по данным аналитиков ISW, украинские защитники имеют тактическое продвижение вблизи Покровска. Согласно геолокационным снимкам, ВСУ продвинулись на юг от Удачного.

В то же время войска страны-оккупанта России увеличили количество штурмовых действий на Приднепровском направлении в Херсонской области. Враг пытается продвинуться вперед в зоне островов на Днепре, чтобы выйти на плацдармы и взять их под контроль.

Кроме того, российские оккупационные войска начали активные боевые действия на новом участке фронта, пересекая государственную границу на Харьковщине. Продвижение врага остановлено.

Читайте также:

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине линия фронта ГУР
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Война в Украине может закончиться в 2025 году: у Зеленского сделали громкое заявление

Война в Украине может закончиться в 2025 году: у Зеленского сделали громкое заявление

10:23Война
Украинцев заставят платить налоги даже за старые квартиры: какие суммы

Украинцев заставят платить налоги даже за старые квартиры: какие суммы

10:17Экономика
"Дьявол в деталях": в Reuters нашли подводные камни в плане Трампа по Patriot

"Дьявол в деталях": в Reuters нашли подводные камни в плане Трампа по Patriot

10:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцам начали выписывать штрафы за орехи: по какой причине теперь "накажут"

Украинцам начали выписывать штрафы за орехи: по какой причине теперь "накажут"

"Вынесли все ценное": дом Софии Ротару ограбили

"Вынесли все ценное": дом Софии Ротару ограбили

Двух знаков зодиака будет преследовать удача 17 июля: кто в списке счастливчиков

Двух знаков зодиака будет преследовать удача 17 июля: кто в списке счастливчиков

Путин ответил на ультиматум Трампа и послал миру сигнал – Sky News

Путин ответил на ультиматум Трампа и послал миру сигнал – Sky News

Карта Deep State онлайн за 17 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

10:23

Виталий Козловский публично обозвал Игоря Кондратюка - детали

10:23

Война в Украине может закончиться в 2025 году: у Зеленского сделали громкое заявление

10:18

Гороскоп Таро до конца года: Ракам - изобилие и награды, Рыбам - ловушка

10:17

Украинцев заставят платить налоги даже за старые квартиры: какие суммы

10:01

"Дьявол в деталях": в Reuters нашли подводные камни в плане Трампа по Patriot

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
09:59

Один против пятерых: боец ГУР сдержал российский штурм на важном направлении

09:28

Сильная непогода надвигается на Украину: где 17 июля ждать грозы, град и +12°C

09:28

"Будет большая пустота": умер знаменитый норвежский лыжник от удара молнии

09:15

Пенсионная реформа в Украине откладывается: что мешает росту выплат

Реклама
09:09

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 июля (обновляется)

08:46

Карта Deep State онлайн за 17 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:32

Днепр пережил тяжелую ночь: РФ атаковала дронами, есть жертва и раненыеФотоВидео

08:23

Неизвестные дроны пытались прорваться в Москву: у россиян истерика из-за взрывов

08:10

50 дней от Трампа для Путина. Это предательство или победа?мнение

08:01

"Невероятные инновации": Келлог посетил оборонные базы Украины

07:04

Новый оборонный союз: Британия и Германия подпишут договор о взаимной защите

05:46

Гороскоп на завтра 18 июля: Овнам - трудности, Козерогам - большая прибыль

05:20

Пролежит до весны: как правильно хранить чеснок, чтобы он не гнил

05:00

Известный украинский артист признался в чувствах к Злате Огневич

04:34

Трампа надо принудить: эксперт объяснил, как Киев может усилить давление на РФ

Реклама
03:55

Трамп "мочит" РФ и станет ее "могильщиком": прогноз распада РоссииВидео

03:20

Штурмуют рынок в Украине: эксперты назвали ТОП-5 самых надежных китайских авто

03:01

В России началась масштабная волна арестов, Кремль начал зачистку - что произошло

02:30

"Убирайте этого психа": как в Кремле отреагировали на ультиматум Трампа Путину

02:12

60-летняя Элизабет Херли раскрыла свой главный секрет идеальных фото

02:08

Как Покровское направление стало ловушкой для оккупантов: в Генштабе раскрыли детали

01:30

Суд, штраф, запрет: Эмма Уотсон оказалась злостной нарушительницей закона

00:59

За кулисами 50 дней: в Госдепе раскрыли, подает ли РФ "сигналы" к дипломатии

00:43

Надя Дорофеева показала дочь от Positiff: эмоциональный комментарий певицы

00:13

"Мы шли правильным путем": генерал-майор назвал способ быстрого завершения войны

00:06

Неожиданный полет: стали известны подробности модернизации самолета "Руслан"

16 июля, среда
23:18

Арест и вторая "уголовка": в Рф крепко взялись за российскую актрису Татьяну Лазареву

23:11

Экс-участница дуэта "Алиби" показала взрослого сына

23:00

В Украине объединят министерства: как они будут называться

22:55

Что скрывает поведение кота в новом доме: эксперты дают неожиданные ответы

22:32

Урожай можно собирать до осени: как обрабатывать огурцы аспириномВидео

22:30

Остаемся на плаву: Барак и Мишель Обама ответили на слухи о разводе

22:18

Что делает Кит Келлог во время тревог в Киеве: СМИ раскрыли, ходит ли он в укрытие

22:05

Кому придется отдать авто для нужд ВСУ: тонкости мобилизационного закона

21:55

"Он сказал: "Это будет мое последнее лето": Игорь Поклад предсказал свою смерть

Реклама
21:36

У мужа Нади Дорофеевой случилось беда - что произошло

21:33

Двух знаков зодиака будет преследовать удача 17 июля: кто в списке счастливчиков

21:32

Больше не загадка: историк выяснил, что на самом деле означает слово "гетман"Видео

20:56

Готовятся или блефуют: эксперт спрогнозировал возможность массированного удара Кремля

20:52

Зеленский анонсировал ответ за удар РФ по Доброполью - что готовит УкраинаВидео

20:32

Победа и выход на границы 1991 года: что должна сделать УкраинаВидео

20:29

Все "посрывает": какую соль нельзя использовать для консервацииВидео

20:21

Зеленский назначил нового министра обороны: кто войдет в состав нового КабминаВидео

20:06

В НАТО готовят срочную встречу: раскрыт сценарий передачи Украине ЗРК Patriot

19:56

Вторая волна урожая: огородница раскрыла секрет, что можно вырастить после картофеля

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять