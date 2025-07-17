Один против пятерых: боец ГУР сдержал российский штурм на важном направлении

В результате боевых действий украинский защитник получил множественные осколочные ранения.

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Боец ГУР самостоятельно сдерживал наступление россиян / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

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Спецназовец ГУР самостоятельно сдержал штурм РФ на Купянском направлении

Враг использовал против бойца ядовитый газ и дрон

Во время боевых действий на Купянском направлении боец спецподразделения ГУР МО Украины "Братство" самостоятельно сдержал штурм российских оккупантов. Силы врага преобладали в пять раз, кроме того, захватчики применили против украинского военного ядовитый газ. Об этом 17 июля рассказали в пресс-службе Главного управления разведки МО Украины.

В ГУР сообщили, что сначала россияне применили ядовитый газ, а затем накрыли позицию минометным огнем и FPV-дронами.

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В результате вражеской атаки боец ГУР получил множественные осколочные ранения и отравление неизвестным веществом, что повлекло периодическую потерю сознания.

"Дальнейшее удержание позиции в таких условиях стало невозможным. Командование приняло решение - эвакуировать бойца. Группа смогла прорваться к раненому, вынести его из-под огня и доставить в стабилизационный пункт", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке добавили, что спасение бойца происходило под плотным вражеским огнем.

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Напомним, Главред писал, что по данным аналитиков ISW, украинские защитники имеют тактическое продвижение вблизи Покровска. Согласно геолокационным снимкам, ВСУ продвинулись на юг от Удачного.

В то же время войска страны-оккупанта России увеличили количество штурмовых действий на Приднепровском направлении в Херсонской области. Враг пытается продвинуться вперед в зоне островов на Днепре, чтобы выйти на плацдармы и взять их под контроль.

Кроме того, российские оккупационные войска начали активные боевые действия на новом участке фронта, пересекая государственную границу на Харьковщине. Продвижение врага остановлено.

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Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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