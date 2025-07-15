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Цель - изолировать город: оккупанты давят с новой силой на важном направлении

Мария Николишин
15 июля 2025, 10:04
179
Оккупанты пытаются давить численным преимуществом.
Цель - изолировать город: оккупанты давят с новой силой на важном направлении
Ситуация на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap

Главное:

  • Россияне хотят прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении
  • Цель оккупантов - изолировать город Покровск
  • Сейчас там продолжаются тяжелые бои

Армия страны-агрессора России пытается прорвать украинскую оборону на Покровском направлении. Оккупанты хотят изолировать город. Об этом сообщили в ОСУВ "Хортица".

Отмечается, что сейчас противник пытался прорвать оборону в районах нескольких населенных пунктов. Речь идет о Степановке, Владимировке, Николаевке и Шевченково Первое.

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В ведомстве также добавили, что с целью блокирования Покровско-Мирноградской агломерации, захватчики вели наступление на укрепления ВСУ неподалеку Родинского, Красного Лимана, Новоэкономического, Новоукраинки, Чунишино, Звирово, Федоровки, Лисовки и Шевченко. Также были атакованы позиции возле Удачного, Алексеевки, Новопавловки и Филиала.

"Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - подчеркнули в ОСУВ "Хортица".

Цель - изолировать город: оккупанты давят с новой силой на важном направлении
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что войска страны-оккупанта России увеличили количество штурмовых действий на Приднепровском направлении в Херсонской области. Враг пытается продвинуться вперед в зоне островов на Днепре, чтобы выйти на плацдармы и взять их под контроль.

Представитель группировки Хортица Виктор Трегубов говорил, что российские войска пытаются зайти в Днепропетровскую область. Боевые действия приблизились к административной границе.

В то же время, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что возможное продвижение российских войск до Польши станет реальностью только при отсутствии должного противодействия. Однако, по его убеждению, Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы не допустить реализации таких планов.

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Об источнике: ОСУВ "Хортица"

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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