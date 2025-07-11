Смогут ли россияне захватить левобережье Украины до 2026 года - неожиданный прогноз

При отсутствии должного противодействия армия РФ может продвинуться до Польши, однако Украина имеет потенциал, чтобы этому помешать, отметил Свитан.

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Смогут ли россияне захватить левобережье Украины / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

О чем сказал Свитан:

Армия РФ может продвинуться в Польшу, если ей не противодействовать

Украина должна использовать имеющиеся ресурсы для фронта

Есть достаточный потенциал для противопоставления армии России

Возможное продвижение российских войск вплоть до Польши станет реальностью только при отсутствии должного противодействия. Однако, по его убеждению, Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы не допустить реализации таких планов. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан во время чата на Главреде, отвечая на вопрос о том, могут ли российские оккупационные войска продвинуться до Днепра и захватить всю левобережную часть Украины до конца 2026 года.

Свитан убежден, что Россия не сможет оккупировать левобережную Украину, если Украина будет эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Для этого необходимо привлечь дополнительные силы, в том числе правоохранителей, а также нарастить производство дронов, ракет и авиационной техники.

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Он отметил, что в случае реализации этих мероприятий враг не будет иметь шансов на продвижение. Если же этого не сделать, существует риск потери территорий. Сейчас никаких признаков сдачи левобережья не наблюдается, а действия украинского руководства направлены на сдерживание противника и сохранение нынешних позиций.

"Если мы усилим фронт силовиками, то, в принципе, мы можем в малых контратаках тактического уровня отбить ранее утраченные позиции и выровнять фронт на некоторых направлениях. Сейчас у нас достаточно потенциала, чтобы противостоять российским войскам в их нынешней конфигурации", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, для каких украинских городов наступление РФ в августе-сентябре представляет наибольшую угрозу, а также когда ВСУ могут начать операцию в Брянской области:

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Напомним, как ранее сообщал Главред, на Харьковском направлении российские войска усилили наступательные действия вблизи села Меловое, где пересекли государственную границу на новом участке. Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин.

Также повышенную активность оккупантов фиксируют вблизи административной границы с Днепропетровской областью. Враг пытается прорвать украинскую оборону, однако украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады успешно уничтожают вражеские штурмовые группы еще до подхода к позициям. Об этом сообщил военнослужащий Сергей Волков.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал, что украинские Силы обороны восстановили позиции и удерживают контроль на территориях в приграничных районах Курской и Белгородской областей России.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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