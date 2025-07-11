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Обслуживали МиГи и изготавливали ракеты для ПВО: ВСУ мощно ударили по РФ

Ангелина Подвысоцкая
11 июля 2025, 17:48
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Украинские защитники атаковали авиационный завод имени Воронина, а также Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова.
удар по РФ
ВСУ ударили по заводу и предприятию РФ по изготовлению ракет для ПВО / Коллаж: Главред, фото: google maps, Генштаб ВСУ

Что известно:

  • ВСУ ударили по заводу и предприятию по изготовлению ракет для ПВО
  • ВСУ снижают способности врага по ракетно-бомбовым ударам
  • ВСУ подрывают военно-экономический потенциал РФ

Силы беспилотных систем ВСУ и Силы обороны Украины ударили по российскому авиационному заводу и предприятию по изготовлению ракет для ПВО. Это произошло в ночь на 11 июля. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Речь идет о Луховицком авиационном заводе имени Воронина, филиале АО "РСК "МиГ". Благодаря этому были снижены способности врага по ракетно-бомбовым ударам.

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"Это предприятие выполняет полный спектр работ - от механической обработки деталей до окончательной сборки, летных испытаний и сдачи российских боевых самолетов МиГ. Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия", - говорится в сообщении.

Также были нанесены удары по Конструкторскому бюро приборостроения имени академика Шипунова. Оно специализируется на изготовлении ракет к зенитным ракетным и зенитным ракетно-пушечным российским комплексам (ЗРК/ЗРГК).

"Зафиксированы взрывы, дым над промышленной зоной, а также движение карет скорой помощи и пожарной техники в направлении цели. Результаты поражения уточняются", - добавили в Генштабе ВСУ.

Такие действия помогают подорвать военно-экономический потенциал РФ и заставить врага прекратить войну.

Взрывы в России - последние новости

Напомним, этой ночью российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на регионы РФ. Взрывы слышали в Дубне под Москвой, в Курской области и в городе Тула Тульской области.

Как писал Главред, 8 июля в российском Ростове-на-Дону прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар, охвативший складские и офисные помещения. Густой дым от пожара был виден во многих районах города.

Днем ранее неизвестные дроны атаковали Россию. По меньшей мере 7 взрывов прогремели в городе Краснозаводск Московской области.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

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Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

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