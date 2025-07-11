Обслуживали МиГи и изготавливали ракеты для ПВО: ВСУ мощно ударили по РФ

Что известно:
- ВСУ ударили по заводу и предприятию по изготовлению ракет для ПВО
- ВСУ снижают способности врага по ракетно-бомбовым ударам
- ВСУ подрывают военно-экономический потенциал РФ
Силы беспилотных систем ВСУ и Силы обороны Украины ударили по российскому авиационному заводу и предприятию по изготовлению ракет для ПВО. Это произошло в ночь на 11 июля. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Речь идет о Луховицком авиационном заводе имени Воронина, филиале АО "РСК "МиГ". Благодаря этому были снижены способности врага по ракетно-бомбовым ударам.
"Это предприятие выполняет полный спектр работ - от механической обработки деталей до окончательной сборки, летных испытаний и сдачи российских боевых самолетов МиГ. Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия", - говорится в сообщении.
Также были нанесены удары по Конструкторскому бюро приборостроения имени академика Шипунова. Оно специализируется на изготовлении ракет к зенитным ракетным и зенитным ракетно-пушечным российским комплексам (ЗРК/ЗРГК).
"Зафиксированы взрывы, дым над промышленной зоной, а также движение карет скорой помощи и пожарной техники в направлении цели. Результаты поражения уточняются", - добавили в Генштабе ВСУ.
Такие действия помогают подорвать военно-экономический потенциал РФ и заставить врага прекратить войну.
Взрывы в России - последние новости
Напомним, этой ночью российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на регионы РФ. Взрывы слышали в Дубне под Москвой, в Курской области и в городе Тула Тульской области.
Как писал Главред, 8 июля в российском Ростове-на-Дону прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар, охвативший складские и офисные помещения. Густой дым от пожара был виден во многих районах города.
Днем ранее неизвестные дроны атаковали Россию. По меньшей мере 7 взрывов прогремели в городе Краснозаводск Московской области.
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Об источнике: Генштаб ВСУ
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