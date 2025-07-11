Взорваны офицеры РФ: ударом HIMARS обезглавлена бригада "элитных" войск россиян

Важно:
- Ликвидированы еще двое старших российских офицеров
- Число уничтоженных офицеров из командования 155 бригады РФ выросло
Стало известно о ликвидации еще двоих старших российских офицеров в результате недавнего удара по командному пункту РФ в Курской области.
В результате удара по Коренево количество уничтоженных офицеров из командования 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота возросло, говорится в сообщении проекта Russian Officers Killed in Ukraine.
Аналитики идентифицировали имена еще двух уничтоженных офицеров:
- полковника Сергея Ильина (командира бригады);
- полковника Леонида Башкардина (начальника штаба бригады).
Добавим, что перечень уничтоженных в результате удара по Коренево 2 июля также состоит из еще двух офицеров, в том числе заместителя командующего ВМС РФ Михаила Гудкова.
Ранее сообщалось о том, что удар по командному пункту российской армии в Коренево наносился с помощью РСЗО HIMARS.
Напомним, в Сети ранее узнали о ликвидации в Крыму топ-командира РФ. Не исключено, что Ильдар Ахмеров был ликвидирован в ходе операции украинской разведки.
Как ранее сообщал Главред, в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.
Ранее сообщалось о том, что командующий 8-й армии РФ был ликвидирован в Донецке. Российский полковник был ликвидирован во время удара по Донецку.
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Что известно о HIMARS
HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.
Максимальная дальность системы зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе длится 1 минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, которые содержат 6 снарядов класса MLRS, 2 баллистические ракеты PrSM или 1 ракету ATACMS, пишет Википедия.
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