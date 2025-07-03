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В Сети узнали о ликвидации в Крыму топ-командира РФ: что известно

Алексей Тесля
3 июля 2025, 02:30
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Не исключено, что Ильдар Ахмеров был ликвидирован в ходе операции украинской разведки.
Screenshot
/ Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Что известно:

  • Ахмеров был ликвидирован в результате "коварного удара"
  • Командир РФ был ликвидирован в ходе операции украинской разведки

Российские военные пропагандисты заявляют, что зам командующего ЧФ РФ Ильдар Ахмеров был ликвидирован в результате "коварного удара" со стороны Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По информации Telegram-канала "Без фильтров", Ахмеров был ликвидирован в ходе операции украинской разведки. Пока не сообщается никаких дополнительных подробностей, однако российские военкоры и блогеры уже требуют мести за спецоперацию, проведенную Киевом.

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"Ожидаем ответных действий по центрам принятия решений", — говорится в публикации.

Информация о гибели Ахмерова в оккупированном Крыму пока не получила официального подтверждения со стороны ГУР МОУ.

Кто такой Ильдар Ахмеров

Ильдар Ахмеров окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова в 1987 году, затем в 2003 году — Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова, а в 2013 году завершил обучение в Военной академии Генерального штаба России.

Ахмеров построил карьеру в военно-морском флоте, начиная с командования группой боевой части управления сторожевого корабля "Сторожевой" в 1987-1994 годах, а затем, в 2021 году, дослужился до звания контр-адмирала.

В 2023 году он занимал должность заместителя командующего Черноморским флотом, а с 2024 года — был начальником штаба и первым заместителем командующего Черноморским флотом.

Его имя включено в так называемую Книгу палачей украинского народа, где указано, что он "непосредственно участвует в планировании и организации российского вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года".

Как ранее сообщал Главред, в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

Ранее сообщалось о том, что командующий 8-й армии РФ был ликвидирован в Донецке. Российский полковник был ликвидирован во время удара по Донецку.

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Успешные операции ГУР

В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции.

В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта.

8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

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