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УАЗ взлетел в воздух: ГУР сообщила о ликвидации в Токмаке операторов БПЛА РФ

Анна Косик
16 июля 2025, 10:28
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Обнаружение украинских позиций на Запорожском направлении для оккупантов несколько усложнилось.
оператор БПЛА РФ, взрыв
Оккупанты, которых удалось ликвидировать, накануне обнаруживали украинские позиции / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот (иллюстративный)

Что сообщили в ГУР:

  • В Токмаке взлетел в воздух российский УАЗ
  • В результате взрыва были ликвидированы два оператора БПЛА РФ

Сегодня, 16 июля, на окраине временно оккупированного города Токмак Запорожской области прогремел взрыв. В Главном управлении разведки МО Украины сообщили об уничтожении УАЗ 452.

Разведчики отметили, что внутри автомобиля находились два военнослужащих оккупационной армии страны-агрессора России. Они были членами экипажа аэроразведки, которые специализировались на использовании БПЛА "Скат 350М".

видео дня

"Этот вражеский беспилотник захватчики использовали для выявления позиций Сил безопасности и обороны Украины в Запорожской области и корректировки артиллерийского огня", - говорится в сообщении.

В результате взрыва оккупанты были ликвидированы. В ГУР отметили, что справедливое возмездие ждет и всех других, кто причастен к совершению военных преступлений против украинского народа.

Уничтожение вражеских сил и средств в Запорожской области - что известно

Напомним, Главред писал, что во временно оккупированном Мелитополе недавно на окраинах прогремел взрыв. Выяснилось, что это взорвался бронированный автомобиль "Тигр" российских оккупантов.

Ранее также украинский истребитель МиГ-29, вероятно, совершил успешную атаку на временную российскую переправу на оккупированной территории Запорожской области. Для удара были использованы высокоточные авиабомбы американского производства, которые попали в цель с невероятной точностью.

Накануне стало известно, что украинские защитники атаковали железнодорожный склад армии страны-агрессора РФ на временно оккупированных территориях Запорожской области.

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Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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