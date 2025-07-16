УАЗ взлетел в воздух: ГУР сообщила о ликвидации в Токмаке операторов БПЛА РФ

Обнаружение украинских позиций на Запорожском направлении для оккупантов несколько усложнилось.

https://glavred.info/front/uaz-vzletel-v-vozduh-gur-soobshchila-o-likvidacii-v-tokmake-operatorov-bpla-rf-10681799.html Ссылка скопирована

Оккупанты, которых удалось ликвидировать, накануне обнаруживали украинские позиции / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот (иллюстративный)

Что сообщили в ГУР:

В Токмаке взлетел в воздух российский УАЗ

В результате взрыва были ликвидированы два оператора БПЛА РФ

Сегодня, 16 июля, на окраине временно оккупированного города Токмак Запорожской области прогремел взрыв. В Главном управлении разведки МО Украины сообщили об уничтожении УАЗ 452.

Разведчики отметили, что внутри автомобиля находились два военнослужащих оккупационной армии страны-агрессора России. Они были членами экипажа аэроразведки, которые специализировались на использовании БПЛА "Скат 350М".

видео дня

"Этот вражеский беспилотник захватчики использовали для выявления позиций Сил безопасности и обороны Украины в Запорожской области и корректировки артиллерийского огня", - говорится в сообщении.

В результате взрыва оккупанты были ликвидированы. В ГУР отметили, что справедливое возмездие ждет и всех других, кто причастен к совершению военных преступлений против украинского народа.

Уничтожение вражеских сил и средств в Запорожской области - что известно

Напомним, Главред писал, что во временно оккупированном Мелитополе недавно на окраинах прогремел взрыв. Выяснилось, что это взорвался бронированный автомобиль "Тигр" российских оккупантов.

Ранее также украинский истребитель МиГ-29, вероятно, совершил успешную атаку на временную российскую переправу на оккупированной территории Запорожской области. Для удара были использованы высокоточные авиабомбы американского производства, которые попали в цель с невероятной точностью.

Накануне стало известно, что украинские защитники атаковали железнодорожный склад армии страны-агрессора РФ на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Читайте также:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред