УАЗ взлетел в воздух: ГУР сообщила о ликвидации в Токмаке операторов БПЛА РФ

Что сообщили в ГУР:
- В Токмаке взлетел в воздух российский УАЗ
- В результате взрыва были ликвидированы два оператора БПЛА РФ
Сегодня, 16 июля, на окраине временно оккупированного города Токмак Запорожской области прогремел взрыв. В Главном управлении разведки МО Украины сообщили об уничтожении УАЗ 452.
Разведчики отметили, что внутри автомобиля находились два военнослужащих оккупационной армии страны-агрессора России. Они были членами экипажа аэроразведки, которые специализировались на использовании БПЛА "Скат 350М".
"Этот вражеский беспилотник захватчики использовали для выявления позиций Сил безопасности и обороны Украины в Запорожской области и корректировки артиллерийского огня", - говорится в сообщении.
В результате взрыва оккупанты были ликвидированы. В ГУР отметили, что справедливое возмездие ждет и всех других, кто причастен к совершению военных преступлений против украинского народа.
Уничтожение вражеских сил и средств в Запорожской области - что известно
Напомним, Главред писал, что во временно оккупированном Мелитополе недавно на окраинах прогремел взрыв. Выяснилось, что это взорвался бронированный автомобиль "Тигр" российских оккупантов.
Ранее также украинский истребитель МиГ-29, вероятно, совершил успешную атаку на временную российскую переправу на оккупированной территории Запорожской области. Для удара были использованы высокоточные авиабомбы американского производства, которые попали в цель с невероятной точностью.
Накануне стало известно, что украинские защитники атаковали железнодорожный склад армии страны-агрессора РФ на временно оккупированных территориях Запорожской области.
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Об источнике: ГУР
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