Адская ночь для россиян: дроны атаковали НПЗ, города трясло от взрывов

В сети появилось видео, на котором видно черный дым над городом.

https://glavred.info/world/adskaya-noch-dlya-rossiyan-drony-atakovali-npz-goroda-tryaslo-ot-vzryvov-10680905.html Ссылка скопирована

Взрывы в России / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

Россию атаковали неизвестные дроны

В частности, взрывы раздавались в российском городе Кстово

Там, вероятно, происходила атака по местному НПЗ

В ночь на 13 июля российский город Кстово атаковали неизвестные дроны. Под удар попал район, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Известно, что в результате атаки, которая вероятно, происходила по местному НПЗ, многие районы остались без света. Лишь после 06:00 в Нижнегородской области объявили отбой тревоги.

видео дня

В частности, в сети появилось видео, на котором видно черный дым в небе над Кстовским заводом. Ночью там горел пожар, который не могли ликвидировать даже утром. Сейчас последствия атаки и возгорания на НПЗ неизвестны.

Стоит добавить, что звуки взрывов слышали и в соседних городах к западу от областного центра.

"Наши читатели из Володарска, Решитихи и Дзержинска сообщают о звуках взрывов от работы систем ПВО", - писали в одном телеграмм-канале.

Режим опасности из-за применения дронов объявляли также в Татарстане и Воронежской областях.

Россию атаковали дроны - видео:

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 11 июля взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов. Как оказалось, под удар попал авиационный завод в Московской области.

В ночь на 9 июля в Московской области также было неспокойно. Мощные взрывы раздавались в районе Зеленограда. Также под атакой БпЛА были и другие регионы России.

Кроме того, в ночь на 3 июля Липецкую область страны-агрессора РФ атаковали БПЛА. Местные жители утверждали, что под удар снова попал завод ПАО "Энергия".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред