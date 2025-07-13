Адская ночь для россиян: дроны атаковали НПЗ, города трясло от взрывов

Коротко:
- Россию атаковали неизвестные дроны
- В частности, взрывы раздавались в российском городе Кстово
- Там, вероятно, происходила атака по местному НПЗ
В ночь на 13 июля российский город Кстово атаковали неизвестные дроны. Под удар попал район, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишут российские телеграм-каналы.
Известно, что в результате атаки, которая вероятно, происходила по местному НПЗ, многие районы остались без света. Лишь после 06:00 в Нижнегородской области объявили отбой тревоги.
В частности, в сети появилось видео, на котором видно черный дым в небе над Кстовским заводом. Ночью там горел пожар, который не могли ликвидировать даже утром. Сейчас последствия атаки и возгорания на НПЗ неизвестны.
Стоит добавить, что звуки взрывов слышали и в соседних городах к западу от областного центра.
"Наши читатели из Володарска, Решитихи и Дзержинска сообщают о звуках взрывов от работы систем ПВО", - писали в одном телеграмм-канале.
Режим опасности из-за применения дронов объявляли также в Татарстане и Воронежской областях.
Россию атаковали дроны - видео:
Взрывы в России - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 11 июля взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов. Как оказалось, под удар попал авиационный завод в Московской области.
В ночь на 9 июля в Московской области также было неспокойно. Мощные взрывы раздавались в районе Зеленограда. Также под атакой БпЛА были и другие регионы России.
Кроме того, в ночь на 3 июля Липецкую область страны-агрессора РФ атаковали БПЛА. Местные жители утверждали, что под удар снова попал завод ПАО "Энергия".
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