Взрывы под Москвой: Генштаб раскрыл детали атаки на завод боеприпасов для Шахедов

Генштаб ВСУ подтвердил удар по заводу в Московской области, который производит боеприпасы и пиротехнику.

https://glavred.info/war/vzryvy-pod-moskvoy-genshtab-raskryl-detali-ataki-na-zavod-boepripasov-dlya-shahedov-10679417.html Ссылка скопирована

Генштаб раскрыл детали атаки на завод в Московской области / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

Генштаб подтвердил удар по заводу в Московской области РФ

Предприятие изготавливает, в частности, термобарические боеприпасы для Шахедов

Силы обороны Украины осуществили удар по заводу по производству боеприпасов в Московской области. О результатах атаки говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Отмечается, что в ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны поразили АО "Краснозаводской химический завод".

видео дня

Это предприятие производит пиротехнические средства и боеприпасы, в частности термобарические боевые части для дронов Шахед. Удар был нанесен в рамках мероприятий по снижению возможностей России в производстве взрывчатых веществ и боеприпасов.

"Зафиксирована серия взрывов в районе города Краснозаводск и движение пожарной техники в соседних населенных пунктах. Результаты огневого поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Генштаб подчеркивает, что Силы обороны и в дальнейшем будут работать над ослаблением наступательного потенциала врага, чтобы заставить Россию остановить вооруженную агрессию.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 июля украинские дальнобойные дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу имени А. Шамара в Ильском, что в Краснодарском крае России.

Кроме того, взрывы прогремели и в подмосковном Краснозаводске - российские пропагандистские Telegram-каналы сообщили о по меньшей мере семи взрывах после атаки неизвестных беспилотников.

В ночь на 6 июля Россия подверглась масштабной комбинированной атаке на Новороссийск. Удар был нанесен как морскими, так и воздушными дронами. В городе несколько часов длилась воздушная тревога, раздавались звуки стрельбы.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред