Взрывы под Москвой: Генштаб раскрыл детали атаки на завод боеприпасов для Шахедов

О чем говорится в материале:
- Генштаб подтвердил удар по заводу в Московской области РФ
- Предприятие изготавливает, в частности, термобарические боеприпасы для Шахедов
Силы обороны Украины осуществили удар по заводу по производству боеприпасов в Московской области. О результатах атаки говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Отмечается, что в ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны поразили АО "Краснозаводской химический завод".
Это предприятие производит пиротехнические средства и боеприпасы, в частности термобарические боевые части для дронов Шахед. Удар был нанесен в рамках мероприятий по снижению возможностей России в производстве взрывчатых веществ и боеприпасов.
"Зафиксирована серия взрывов в районе города Краснозаводск и движение пожарной техники в соседних населенных пунктах. Результаты огневого поражения уточняются", - говорится в сообщении.
Генштаб подчеркивает, что Силы обороны и в дальнейшем будут работать над ослаблением наступательного потенциала врага, чтобы заставить Россию остановить вооруженную агрессию.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 июля украинские дальнобойные дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу имени А. Шамара в Ильском, что в Краснодарском крае России.
Кроме того, взрывы прогремели и в подмосковном Краснозаводске - российские пропагандистские Telegram-каналы сообщили о по меньшей мере семи взрывах после атаки неизвестных беспилотников.
В ночь на 6 июля Россия подверглась масштабной комбинированной атаке на Новороссийск. Удар был нанесен как морскими, так и воздушными дронами. В городе несколько часов длилась воздушная тревога, раздавались звуки стрельбы.
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Об источнике: Генштаб ВСУ
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Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
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