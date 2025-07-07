Масштабные взрывы возле Житомира: в полиции рассказали, что произошло на самом деле

Масштабные взрывы возле Житомира 2 июля произошли из-за незаконного производства взрывчатки, к которому причастна группа мужчин, отметили в полиции.

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Стала известна истинная причина взрывов возле Житомира 2 июля / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

В полиции назвали причину масштабных взрывов вблизи Житомира 2 июля

Общая сумма ущерба превышает 46 миллионов гривен, 2 человека погибли, еще 83 - ранены

Взрывы вблизи Житомира вечером 2 июля стали следствием незаконного изготовления взрывчатых веществ. Пятерым мужчинам объявили подозрения в совершении нескольких преступлений, совершенных по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что 2 июля в селе Березина Житомирского района, вблизи трассы Киев-Чоп прогремели взрывы. В результате них погибли два человека, еще 83 человека получили травмы различной степени, также были повреждены здания и транспорт. Убытки превысили 46 миллионов гривен.

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Следствие установило, что летом 2024 года 60-летний житель Сумщины вместе с четырьмя сообщниками организовал изготовление взрывчатых смесей и устройств с целью дальнейшего заработка.

"Для этого предприниматель организовал приобретение и обустройство под такое производство помещений бывшего коровника, весовой и склада в селе Березина на Житомирщине. Его бизнес-партнер, 31-летний киевлянин, обеспечил подключение помещений к необходимым коммуникациям и их эксплуатацию, наладил поставки необходимых химических компонентов, функционирование производства и хранения взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

Полиция сообщила, что одним из сообщников был 50-летний житель Сумщины с образованием химика. Он создал формулу для изготовления взрывчатого вещества, контролировал процесс и руководил двумя работниками - 37-летним жителем Сумской области и 41-летним жителем Киевской области. Оба постоянно жили на территории предприятия, занимались изготовлением взрывчатки, принимали химические вещества и выполняли другие задачи.

"Готовая продукция хранилась в неприспособленных для этого помещениях, в нарушение законодательства Украины, без всяких разрешений, лицензий, сертификатов или других разрешительных документов, в непосредственной близости к жилым домам населенного пункта. Из-за нарушения сообщниками правил и норм при изготовлении и хранении взрывчатых веществ 2 июля около 18:00 произошло возгорание помещений, что привело к детонации и последующим взрывам мощностью более четырех тонн в тротиловом эквиваленте", - сообщили правоохранители.

7 июля всем пятерым мужчинам объявили подозрение в совершении преступлений, совершенных по предварительному сговору: незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ и устройств без разрешения, а также нарушение правил хранения, которые привели к гибели людей и тяжелым последствиям.

Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают других возможных участников преступной деятельности. Дело курирует Житомирская областная прокуратура. Обвиняемым грозит до 12 лет заключения.

Взрывы неподалеку от Житомира 2 июля - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 июля в Житомире прогремели сильные взрывы, которые, как выяснилось позже, произошли неподалеку от областного центра - на трассе в направлении Киева. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Впоследствии патрульная полиция проинформировала о введении двустороннего движения на автодороге М-06 Киев - Чоп в Житомирской области.

К вечеру того же дня количество пострадавших в результате взрыва возросло до 24 человек, еще два человека погибли. По словам Бунечко, взрыв произошёл не на автозаправке, как сначала предполагали, а на территории одного из местных предприятий.

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Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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