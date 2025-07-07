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Как обеспечить себе пенсию в 80% от дохода: министр соцполитики дала совет

Виталий Кирсанов
7 июля 2025, 16:52
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Среднежизненный заработок каждого человека сначала меньше, но к зрелому возрасту люди уже зарабатывают больше.
Каждый украинец может посчитать свою будущую пенсию
Каждый украинец может посчитать свою будущую пенсию / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/zholnovychoksana

Кратко:

  • Каждый украинец может посчитать свою будущую пенсию
  • Взносы в солидарную систему выполняют несколько ролей

Сочетание трех уровней пенсионного обеспечения может позволить в будущем получать пенсию в размере 80% от среднего заработка. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в подкасте Центра экономической стратегии.

Она рассказала, что каждый украинец может посчитать свою будущую пенсию по состоянию на сейчас с помощью сервиса пенсионного калькулятора, и цифры по нынешней солидарной системе могут выглядеть не очень обнадеживающими.

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"Но то, что сегодня мы проектируем как проект, когда накладывается несколько составляющих: и солидарная пенсионная система, которая должна покрывать 40% моего жизненного заработка, и накопительная пенсионная система, которая дает минимум 20%, и еще если добровольно, то во многих случаях это 80% заработка покрывает", - сказала она.

Жолнович отметила, что среднежизненный заработок каждого человека сначала меньше, но к зрелому возрасту люди уже зарабатывают больше. Это позволяет говорить о большем количестве гарантий, которые можно обеспечить пенсионерам.

"Взносы в солидарную систему выполняют несколько ролей: первая - это содержание наших родителей и бабушек с дедушками, тех людей, которые вложились в нашу экономику, нашу жизнь и воспитание, и сегодня рассчитывают, что мы как общество поддержим их в старости", - сказала министр.

Вторая составляющая, по ее словам, предусматривает формирование себе пенсионных прав через собственный взнос и страховой стаж для того, чтобы будущие поколения понимали так же, каким образом поддерживать пенсионеров.

Пенсии в Украине – новости по теме:

Главред напоминает, что, согласно данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине на 1 января 2025 года составила 5 789,05 грн. Это на 403,80 грн (на 7,5%) больше, чем на 1 января прошлого года.

Согласно Закону Украины №646-IX, граждане, которым исполнилось 80 лет, проживающие самостоятельно и нуждающиеся в постоянном уходе, могут в 2025 году получить надбавку к пенсии в размере 944,40 грн.

Минимальную пенсию в Украине с 2026 года должны повысить с 2361 до 2564 грн в месяц, говорится в постановлении Кабмина. Пенсия должна вырасти на 498 грн.

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Кто такая Оксана Жолнович?

Жолнович Оксана Ивановна (21 февраля 1979, Львов) - министр социальной политики Украины (с 19 июля 2022 года), кандидат юридических наук, доцент.

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