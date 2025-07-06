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"Не можем себе позволить": в Раде сделали заявление о средней пенсии в Украине

Андрей Ганчук
6 июля 2025, 14:52
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Реальный прожиточный минимум в 3 раза больше, чем 2900 гривен, которые прописаны в бюджете, отметил Даниил Гетманцев.
'Не можем себе позволить': в Раде сделали заявление о средней пенсии в Украине
Государство не может платить среднюю пенсию на уровне 12-13 тыс. грн - нардеп / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

  • У государства есть средства, чтобы платить минимальную пенсию на уровне 4 тыс. грн
  • Средняя пенсия должна быть примерно 12-13 тыс. грн, но государство платить ее не может
  • Прожиточный минимум – 2900 грн, но в реальности в три раза больше

Средняя пенсия в Украине должна составлять около 12-13 тысяч гривен, однако государство не может позволить себе такие выплаты. Настоящий прожиточный минимум в три раза больше, чем заложенные в бюджете 2900 грн, на которые прожить нельзя. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В эфире Новини Live он рассказал о том, что минимальная пенсия в стране должна составлять 4 тысячи грн. Такую сумму государство может выплачивать. Но среднюю пенсию, которая должна была бы быть примерно 12-13 тыс. грн, государство платить не может.

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"Я считаю, что минимальной должна быть пенсия в размере 4 тысяч гривен сегодня. Если говорить о пенсии средней, она должна быть где-то в районе 12-13 тысяч. Мы не можем этого себе позволить – я говорю сейчас о средней пенсии. Минимальную - можем, для этого есть резервы. Мы должны честно начать говорить с людьми о социальных стандартах — это очевидные вещи", - сказал Гетманцев.

Смотрите видео, в котором Гетманцев сделал заявление о пенсиях:

Гетьманцев
Власть cпособна повысить минимальную пенсию до 4 тыс. грн - Гетманцев / Скриншот Главред

Также он добавил, что реальный прожиточный минимум гораздо выше той суммы, которая прописана в бюджете.

"Ну, например, у нас есть такое понятие, как прожиточный минимум. Он сейчас составляет почти 3 000 грн, 2 900 с чем-то в бюджете. Это такая категория, которая вообще является абстрактной. Ее можно так назвать, потому что нельзя прожить на на 2900.

Реальный прожиточный минимум зато более чем в 3 раза выше, однако он тоже не покрывает потребностей человека. Гетманцев также добавил, что в потребительской корзине, на основе которого рассчитывают минимум, прописано, что подростку предполагается по одной зимней и демисезонной куртке на три года, а женщине - два платья на семь лет", - подчеркнул Даниил Гетманцев.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Инфографика: Главред

Пенсии в Украине – новости по теме:

Главред напоминает, что, согласно данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине на 1 января 2025 года составила 5 789,05 грн. Это на 403,80 грн (на 7,5%) больше, чем на 1 января прошлого года.

Согласно Закону Украины №646-IX, граждане, которым исполнилось 80 лет, проживающие самостоятельно и нуждающиеся в постоянном уходе, могут в 2025 году получить надбавку к пенсии в размере 944,40 грн.

Минимальную пенсию в Украине с 2026 года должны повысить с 2361 до 2564 грн в месяц, говорится в постановлении Кабмина. Пенсия должна вырасти на 498 грн.

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О персоне: Даниил Гетманцев

Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

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