Его нашли застреленным в собственной машине возле дома.

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В РФ застрелился экс-министр транспорта Старовойт / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Что известно:

В РФ уволили министра транспорта Романа Старовойта

Его нашли застреленным в собственной машине

Дело расследуют как самоубийство

В России уволили министра транспорта Романа Старовойта. Также известно, что ранее было открыто уголовное производство о строительстве защитных сооружений в Курской области. Об этом пишет РБК.

"Про утрату доверия говорят, если это утрата доверия. Как вы видите такой формулировки использовано не было", — заявил Песков.

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После этого российский диктатор Владимир Путин назначил врио главы министерства. Им стал Андрей Никитин.

По одной из версий, причиной увольнения Старовойта мог также стать транспортный коллапс в российских аэропортах. Из-за атак дронов были отменены и задержаны более 2 тысяч рейсов, что нанесло авиакомпании ущерб в десятки миллиардов рублей. Также росСМИ сообщают, что экс-глава Курской области Алексей Смирнов, который был арестован по делу о хищении 1 млрд рублей, дал показания на Старовойта.

Позже стало известно о том, что Роман Старовойт покончил с собой в собственном доме в Одинцово. Рядом с телом было огнестрельное оружие.

Российский Следственный комитет официально подтвердил смерть Старовойта. Там уточнили, что бывший министр находился в личном автомобиле, а на его теле обнаружили огнестрельное ранение. Основная версия – самоубийство.

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