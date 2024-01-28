"Так больше не могу": в РФ застрелился инженер, ракета которого убила его бабушку

На заводе "Купол" в России инженер совершил самоубийство. По информации российских пабликов, там началась проверка Следственного комитета РФ. Об этом сообщил российский информационный ресурс "Новая Великая Россия", пишет Фокус.
Сотрудник завода "Купол" концерна "Алмаз-Антей" застрелился, потому что российская ракета попала по жилому дому в Харькове, где жила его родная бабушка. Он написал предсмертную записку.
Тело самоубийцы нашел его друг, который обеспокоился отсутствием коллеги на работе. В нагрудном кармане у него было найдено посление со словами:
"Я, Горобец Антон Игоревич, работал инженером Главного системного конструкторского бюро, концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина. Несколько дней назад ракета, к которой я приложил руку, прилетела в Харьков к дому, где жила моя бабушка по линии мамы, она умерла. Я не смог с этим жить. То, что сейчас происходит — ужас и кошмар. Больше в нем участвовать я отказываюсь, но и бабушку уже не вернешь. Простите меня, пожалуйста, но я — так больше не могу", - написал Горобец.
В РосСМИ сообщают, что на предеприятие уже приступили к проверке сотрудники Следственного комитета РФ и, конечно же, они считают, что это было убийство. В официальных источниках данную ситуацию не комментируют.
Ситуация в России
Как сообщал Главред, в России увеличилось количество нападений на военкоматы и подобные учреждения на территории страны. Некоторых организаторов пожаров и нападений обвинили в тероризме и предательстве государства. Об этом рассказали в отчете Министерства обороны Великой Британии.
Также, очередной целью Службы безопасности Украины стал Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе. Там произошел мощный пожар. По данным источников, беспилотники Службы безопасности атаковали этот важный для врага объект.
Немного позже, российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе вынужденно остановил работу. Один из старейших заводов России не сможет работать до конца февраля-начала марта после удара беспилотников.
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