"Так больше не могу": в РФ застрелился инженер, ракета которого убила его бабушку

На российском заводе ПВО сотрудник совершил самоубийство.

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В РФ застрелился инженер, ракета которого убила его бабушку / коллаж: Главред, фото: РосСМИ, скриншот

На заводе "Купол" в России инженер совершил самоубийство. По информации российских пабликов, там началась проверка Следственного комитета РФ. Об этом сообщил российский информационный ресурс "Новая Великая Россия", пишет Фокус.

Сотрудник завода "Купол" концерна "Алмаз-Антей" застрелился, потому что российская ракета попала по жилому дому в Харькове, где жила его родная бабушка. Он написал предсмертную записку.

Тело самоубийцы нашел его друг, который обеспокоился отсутствием коллеги на работе. В нагрудном кармане у него было найдено посление со словами:

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"Я, Горобец Антон Игоревич, работал инженером Главного системного конструкторского бюро, концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина. Несколько дней назад ракета, к которой я приложил руку, прилетела в Харьков к дому, где жила моя бабушка по линии мамы, она умерла. Я не смог с этим жить. То, что сейчас происходит — ужас и кошмар. Больше в нем участвовать я отказываюсь, но и бабушку уже не вернешь. Простите меня, пожалуйста, но я — так больше не могу", - написал Горобец.

В РФ совершил самоубийство из-за войны сотрулник завода / скриншот

В РосСМИ сообщают, что на предеприятие уже приступили к проверке сотрудники Следственного комитета РФ и, конечно же, они считают, что это было убийство. В официальных источниках данную ситуацию не комментируют.

В РФ застрелился сотрудник завода / скриншот

Ситуация в России

Как сообщал Главред, в России увеличилось количество нападений на военкоматы и подобные учреждения на территории страны. Некоторых организаторов пожаров и нападений обвинили в тероризме и предательстве государства. Об этом рассказали в отчете Министерства обороны Великой Британии.

Также, очередной целью Службы безопасности Украины стал Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе. Там произошел мощный пожар. По данным источников, беспилотники Службы безопасности атаковали этот важный для врага объект.

Немного позже, российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе вынужденно остановил работу. Один из старейших заводов России не сможет работать до конца февраля-начала марта после удара беспилотников.

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