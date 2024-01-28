В России массово горят военкоматы: в Британской разведке объяснили, что происходит

Пожары в военкоматах России - явный звоночек о дестабилизации в стране.

https://glavred.info/ukraine/v-rossii-massovo-goryat-voenkomaty-v-britanskoy-razvedke-obyasnili-chto-proishodit-10536794.html Ссылка скопирована

В России массово горят военкоматы / коллаж: Главред, фото: Россми, Викимедиа

В России увеличилось количество нападений на военкоматы и подобные учреждения на территории страны. Некоторых организаторов пожаров и нападений обвинили в тероризме и предательстве государства. Об этом рассказали в отчете Министерства обороны Великой Британии.

Согласно заявлению британской разведки, с начала полномасштабного вторжения в Украину в Росии случилось 220 нападений на военкоматы. В целом, в разведке сообщают, что за последние полгода на территории РФ количество поджогов увеличилось вдвое.

При этом, директор службы внешней разведки России Сергей Наришкин обвиняет виновных в поджогах в действиях по указанию западных чиновников. Однако, эксперты допускают, что это свидетельствует о том, что в российском обществе растет негодование из-за войны, особенно среди тех, кто будет мобилизован, если в стране огласят вторую волну мобилизации.

видео дня

"Новая мобилизация будет противоречить обещанию Путина от 14 декабря 2023 года о том, что новой волны не будет, - атаки с высокой вероятностью свидетельствуют о нехватке доверия к этим обещаниям", - пишут разведчики.

Также известно, что большинство тех, кто "палит" военкоматы - это пенсионеры или люди в возрасте. Однако также есть среди них и несовершеннолетние.

Ситуация в России

Как сообщал Главред, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, могут ли на границе с Украиной действительно возникнуть "народные республики". Эксперт также отметил, может ли возникнуть "буферная зона" на территории РФ. По его мнению, на это не согласится ни Россия, ни Украина.

Также, очередной целью Службы безопасности Украины стал Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе. Там произошел мощный пожар. По данным источников, беспилотники Службы безопасности атаковали этот важный для врага объект.

Немного позже, российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе вынужденно остановил работу. Один из старейших заводов России не сможет работать до конца февраля-начала марта после удара беспилотников.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.