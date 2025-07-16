РФ наращивает использование в Украине опасного типа оружия: в ЕС бьют тревогу

Что сказала Каллас:
- Применение Россией химического оружия против Украины фиксируют все чаще
- Враг давит запрещенными методами ведения войны, чтобы Украина сдалась
- В ЕС обеспокоены поведением РФ
Страна-агрессор Россия все чаще использует химическое оружие в Украине. В отчетах немецкой и нидерландской разведки говорится о том, что Москва применила его по меньшей мере 9 тысяч раз с начала полномасштабного вторжения.
Как пишет Politico, об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас во время выступления перед журналистами после встречи глав МИД в Брюсселе. По ее словам, россияне начали наращивать использование химического оружия, что вызывает тревогу у партнеров Украины.
"Поскольку разведывательные службы говорят, что это усиливается, я думаю, что это (использование Россией химического оружия - Главред) вызывает большое, большое беспокойство", - цитирует Каллас издание.
По мнению представительницы ЕС такое поведение России демонстрирует желание нанести как можно больше боли и страданий, чтобы Украина сдалась. Каллас называет такую тактику РФ "невыносимой".
Применение РФ химического оружия в Украине - что известно
Ранее западная пресса сообщала, что страна-агрессор РФ систематически устраивает незаконные химические газовые атаки против Вооруженных сил Украины. Использование таких веществ запрещено во время войны в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.
Накануне также нидерландские и немецкие разведслужбы собрали доказательства широкомасштабного применения Россией запрещенного химического оружия в Украине. Среди прочего оккупанты сбрасывают удушающие вещества с беспилотников, чтобы выгнать солдат из окопов и расстрелять их.
Напомним, Главред писал, что по данным аналитиков ISW недавно российский военный блогер опубликовал видеозапись и открыто заявил, что российские войска применяют хлорпикрин (пестицид, повреждающий легкие) против украинских войск.
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Об источнике: Politico
Politico (первоначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.
Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.
Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.
Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.
Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.
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