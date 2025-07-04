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Возвращение к Первой мировой: РФ применяет хлорпикрин против ВСУ - разведка

Анна Ярославская
4 июля 2025, 11:58
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В качестве носителя хлорпикрина оккупанты используют боеприпасы и другие предметы, которые подвешивают на беспилотники.
Возвращение к Первой мировой: РФ применяет хлорпикрин против ВСУ - разведка
РФ применяет хлорпикрин на поле боя / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад"

Главное:

  • РФ массово использует химическое оружие на войне в Украине
  • Оккупанты применяют вещество хлорпикрин
  • Нидерланды призывают усилить санкции против Москвы

Голландские и немецкие разведслужбы собрали доказательства широкомасштабного применения Россией запрещенного химического оружия в Украине. Среди прочего оккупанты сбрасывают удушающие вещества с беспилотников, чтобы выгнать солдат из окопов и расстрелять их.

"Главный вывод заключается в том, что мы можем подтвердить: Россия активизирует применение химического оружия", - сказал Reuters министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс и призвал ужесточить санкции против Москвы.

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Брекельманс подчеркнул, что "применение Россией химического оружия в этой войне становится все более нормализованным, стандартизированным и широко распространенным".

Глава Военной разведывательной службы Нидерландов (MIVD) Питер Ризинк заявил, что выводы основаны на "нашей собственной независимой разведке, поэтому мы наблюдали это сами, основываясь на наших собственных расследованиях".

Данные разведки Нидерландов свидетельствуют об использовании Россией хлорпикрина - запрещенного боевого отравляющего вещества, впервые примененного Германией во время Первой мировой войны.

"Мы специально связали использование хлорпикрина с самодельными боеприпасами, такими как заправленные лампочки и пустые бутылки, подвешенные к беспилотнику. Что касается слезоточивого газа, мы видим, что они также не по назначению используют и переделывают существующие боеприпасы, чтобы использовать их в качестве носителя газа", - сказал он.

По словам Брекельманса, по меньшей мере три смерти украинцев связаны с применением химического оружия, а более 2500 человек, получивших ранения на поле боя, сообщили украинским органам здравоохранения о симптомах, связанных с применением химического оружия.

Брекельманс подчеркнул, что более широкое применение Россией химического оружия представляет угрозу не только для Украины, но и для других стран.

"Мы должны еще больше усилить давление. Это означает рассмотрение дополнительных санкций и, в частности, недопущение участия России в международных органах, таких как Исполнительный совет ОЗХО", - сказал он.

Стоит отметить, что Россия является членом Организации по запрещению химического оружия и утверждает, что уничтожила заявленные запасы химического оружия.

Военные и разведывательные службы Нидерландов, работающие с зарубежными партнерами, обнаружили конкретные доказательства активизации производства российского химического оружия. Это включает в себя усиление исследовательских возможностей и набор ученых для разработки химического оружия.

Ризинк рассказал, что российские чиновники дали солдатам инструкции по использованию отравляющих боевых веществ.

"Это не просто какие-то спонтанные действия на передовой; это действительно часть крупномасштабной программы. И это, конечно, тоже вызывает беспокойство, потому что если мы не проясним и не предадим огласке действия России, весьма вероятно, что эти тенденции сохранятся", - сказал Ризинк.

Он назвал применение химического оружия российскими вооруженными силами "практически постоянной оперативной процедурой".

Отметим, хлорпикрин включен в список запрещенных отравляющих веществ удушающего действия ОЗХО, которая была создана для реализации и контроля за соблюдением Конвенции о запрещении химического оружия (КХО) 1997 года.

Хлорпикрин вызвать сильное раздражение кожи, глаз и дыхательных путей. При попадании внутрь может вызвать ожоги во рту и желудке, тошноту и рвоту, а также затрудненное дыхание или одышку.

Применение Россией химического оружия

Как писал Главред, в Институте изучения войны заявляли, что российские оккупационные войска увеличили количество систематических безнаказанных казней украинских военнопленных и продолжают применять химическое оружие, таким образом нарушая Женевскую конвенцию и Конвенцию о запрещении химического оружия.

Москву впервые обвинили в применении химического оружия во время беспилотной атаки на Мариупольский порт на начальном этапе полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

На Запорожском направлении оккупанты забрасывали позиции ВСУ гранатами с ядовитым веществом, которое имеет удушающе-слезоточивое действие.

Кроме этого, оккупанты использовали химическое оружие на двух направлениях фронта в Украине - в Сватовском и Бахмутском направлениях. Аналитики Deep State сообщали об использовании хлорпикрина.

Украина представила доказательства нарушения Россией Конвенции о запрещении химического оружия 1993 года. Сообщалось об использовании российскими захватчиками газовых гранат со смертельными веществами, включая новые гранаты РГ-Во с хлорацетофеноном.

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Что такое химическое оружие?

Химическое оружие - вид оружия массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах химических веществ. Определяющими составляющими химического оружия, являются так называемые боевые отравляющие вещества, носители химикатов (чаще всего - химические снаряды), а также соответствующие приборы и устройства управления, которые используются для доставки химического оружия к цели, пишет Википедия.

Разновидностью химических боеприпасов являются бинарные устройства, которые снаряжаются двумя нетоксичными или малотоксичными веществами - полупродуктами для получения целевого отравляющего вещества. В боеприпасе эти вещества отделены друг от друга и смешиваются для получения токсичного агента уже во время доставки боеприпаса к цели.

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