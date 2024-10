Оккупанты систематически казнят военнопленных и применяют химоружие - ISW

Коротко:

Российские оккупационные войска увеличили количество систематических безнаказанных казней украинских военнопленных и продолжают применять химическое оружие, таким образом нарушая Женевскую конвенцию и Конвенцию о запрещении химического оружия. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

21 октября украинские официальные лица сообщили, что 18 октября российские войска казнили двух безоружных украинских военнопленных вблизи Селидово в Донецкой области. Оккупанты связали их и расстреляли их в упор.

Аналитики напомнили, что Женевская конвенция запрещает бесчеловечное обращение с военнопленными и их казнь.

В отчете также говорится, что российский военный блогер опубликовал видеозапись и открыто заявил 20 октября, что российские войска применяют хлорпикрин (пестицид, повреждающий легкие) против украинских войск.

Государственный департамент США еще 1 мая объявил, что российские войска используют на фронте хлорпикрин и вещества для борьбы с массовыми беспорядками (RCA), нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, которую подписала Россия.

Украинские официальные лица ранее сообщали, что российские войска все чаще оснащают гранаты хлоропикрином.

"Очевидное систематическое совершение военных преступлений на всем театре боевых действий свидетельствует о том, что у российских войск низкий уровень дисциплины, а российские полевые командиры не делают ничего, чтобы предотвратить участие своих подчиненных в таком преступном поведении, или, возможно, даже поощряют их к нему. Нет никаких доказательств того, что Россия привлекает персонал к ответственности за нарушения законов войны, о которых сообщалось", - отметили аналитики ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.