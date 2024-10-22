Оккупанты систематически казнят военнопленных и применяют химоружие - ISW

Российские полевые командиры не предотвращают, а, возможно, и поощряют своих подчиненых к нарушениям Женевской конвенции.

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Армия РФ практикует бесчеловечное обращение с военнопленными и их казнь / Коллаж: Главред, фото: flickr

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Оккупанты все чаще казнят военнопленных и применяют на фронте хлорпикрин

Командиры армии РФ, вероятно, поощряют нарушение Женевской конвенции

Российские оккупационные войска увеличили количество систематических безнаказанных казней украинских военнопленных и продолжают применять химическое оружие, таким образом нарушая Женевскую конвенцию и Конвенцию о запрещении химического оружия. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

21 октября украинские официальные лица сообщили, что 18 октября российские войска казнили двух безоружных украинских военнопленных вблизи Селидово в Донецкой области. Оккупанты связали их и расстреляли их в упор.

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Аналитики напомнили, что Женевская конвенция запрещает бесчеловечное обращение с военнопленными и их казнь.

В отчете также говорится, что российский военный блогер опубликовал видеозапись и открыто заявил 20 октября, что российские войска применяют хлорпикрин (пестицид, повреждающий легкие) против украинских войск.

Государственный департамент США еще 1 мая объявил, что российские войска используют на фронте хлорпикрин и вещества для борьбы с массовыми беспорядками (RCA), нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, которую подписала Россия.

Украинские официальные лица ранее сообщали, что российские войска все чаще оснащают гранаты хлоропикрином.

"Очевидное систематическое совершение военных преступлений на всем театре боевых действий свидетельствует о том, что у российских войск низкий уровень дисциплины, а российские полевые командиры не делают ничего, чтобы предотвратить участие своих подчиненных в таком преступном поведении, или, возможно, даже поощряют их к нему. Нет никаких доказательств того, что Россия привлекает персонал к ответственности за нарушения законов войны, о которых сообщалось", - отметили аналитики ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Расстрел российскими оккупантами пленных бойцов ВСУ

В Офисе Генпрокурора сообщили, что 18 октября 2024 года вблизи Селидово Донецкой области российские военные взяли в плен двух украинских военнослужащих. Они положили безоружных военнопленных лицом вниз, удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия.

Ранее в DeepState рассказали, что россияне расстреляли 9 украинских бойцов на Курщине. Украинские воины наткнулись на военных РФ, когда выходили на позиции, и вынуждены были отстреливаться. Но из-за ограниченного количества БК им пришлось сдаться. После этого российские захватчики их расстреляли. Среди погибших, в частности, были дронщики.

В феврале 2024 года также сообщалось, что оккупанты расстреляли девятерых пленных и безоружных бойцов ВСУ.

В апреле этого года также сообщалось, что оккупанты расстреляли троих безоружных пленных бойцов ВСУ в Крынках на Херсонщине.

Из-за расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных Украина обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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