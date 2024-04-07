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Расстрел пленных бойцов ВСУ: Лубинец раскрыл подробности преступления РФ на юге

Алексей Тесля
7 апреля 2024, 21:31
Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в ООН и МККК.
Дмитрий Лубинец, российские военные
Дмитрий Лубинец сделал заявление из-за расстрела безоружных пленных ВСУ / Facebook Лубинец, Минобороны РФ

Из-за расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных Украина обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации задокументировали этот факт, написал омбудсмен в Facebook.

"Убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении военнопленными и тяжким международным преступлением. Такие случаи, к сожалению, не единичны и являются системной практикой коварного врага", - отметил он.

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По словам омбудсмена, очередное российское преступление должно стать частью доказательной базы для трибунала над РФ.

"Мировое сообщество должно дать России четкий сигнал - следы военных преступлений не удастся скрыть. Военные преступления не имеют срока давности. И на скамье подсудимых окажутся те, кто совершил их, и те, кто отдавал преступные приказы", - добавил Лубинец.

Кто такой Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) — украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ. Российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.

Как сообщалось ранее, оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных. Российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов после того, как они попали в плен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.

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омбудсмен военнопленные война России и Украины
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