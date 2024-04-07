Оккупанты систематически устраивают незаконные химические газовые атаки против военнослужащих ВСУ, сообщает британское издание The Telegraph.

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РФ постоянно использует химическое оружие против ВСУ - The Telegraph / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Facebook

Страна-агрессор РФ систематически устраивает незаконные химические газовые атаки против Вооруженных сил Украины. Использование таких веществ запрещено во время войны в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, сообщает британское издание The Telegraph.

Использование таких веществ, известных как CS (иритант 2-Хлоробензальмалононитрил), прямо запрещено вышеуказанной Конвенцией. Москву впервые обвинили в применении химического оружия во время беспилотной атаки на Мариупольский порт на начальном этапе полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Старший лейтенант ВСУ по имени Вячеслав, подразделение которого дислоцируется вблизи города Лиман (Донецкая область), рассказал, что некоторые украинские подразделения в его районе подвергаются "почти ежедневным" газовым атакам.

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Газовую гранату CS предоставила британским журналистам для проверки Ребекка Мачиоровски — американский военный медик и квалифицированная медсестра, которая служит в ВСУ. Медработницу регулярно вызывают для оказания медицинской помощи украинским солдатам в трех бригадах, с которыми она работает в Донецкой области. По ее словам, россияне систематически атакуют ВСУ химическим оружием.

Граната была найдена солдатами 53-й механизированной бригады, одного из подразделений, с которым медик работает.

"Мои ребята нашли ее во время обстрела, ведь никто не верил, что их атакуют с применением химического оружия", — рассказала Мациоровски.

Игорь, командир группы украинских разведчиков, которая дислоцируется вблизи прифронтового города Часов Яр (Донецкая область) ‒ рассказал, что многие украинские военные сейчас находятся в окопах и укрепленных районах под землей, поэтому россиянам трудно атаковать из обычной артиллерии или ракетами с беспилотников.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине? В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов. По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными около 350 000 человек.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, офицер ВСУ Николай Мельник предупредил, что захват Часового Яра в Донецкой области может предоставить оккупантам новые возможности для будущего наступления. Он отметил, что россияне активизировались на западе от Бахмута с целью создания плацдарма для будущих действий.

Также российские войска продолжают штурмы на Авдеевском направлении с целью захвата Донецкой области, по словам военнослужащего 110-й ОМБР Сергея Волкова. Он отметил, что оккупанты пытаются двигаться в сторону Покровска, но украинские войска не дают врагу продвигаться.

Как сообщал Главред, оккупанты штурмуют село Новомихайловка Покровского района Донецкой области, там постоянно идут бои. Россияне идут в массированные штурмы с большим количеством пехоты и техники по несколько раз в день, но пока им не удается прорвать украинскую оборону.

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