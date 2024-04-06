УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ нацелилась на захват области на востоке: в ВСУ рассказали о штурмах врага

Руслана Заклинская
6 апреля 2024, 16:40
Оккупанты не прекращают штурмы на Авдеевском направлении и пытаются двигаться вперед, чтобы выполнить задачи по захвату территорий, рассказал военный.
РФ нацелилась на захват области на востоке: в ВСУ рассказали о штурмах врага
РФ уменьшила количество использования КАБов под Авдеевкой / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 37 отдельная бригада морской пехоты

Российские войска не останавливают штурмы на Авдеевском направлении. Оккупанты пытаются двигаться вперед в сторону Покровска с целью захвата Донецкой области. Об этом рассказал военнослужащий 110-й ОМБР Сергей Волков в эфире телемарафона.

"Ситуация динамичная, с момента отхода от наших рубежей в Авдеевке, враг не стал закрепляться и успокаиваться. Их основная задача - это продвинуться дальше, в сторону Покровска. Для того, чтобы выполнить задачи по захвату Донецкой области. Если в начале им удавалось на марше двигаться, то сейчас они уперлись в мощные линии. Где-то они пытаются по флангам пойти, половину села взять. Потом мы их выбиваем и они откатываются назад", - отметил военный.

По его словам, россияне сначала осуществляют массивный артобстрел, а затем пехота оккупантов расширяет серую зону и где-то закрепляется. Обычно РФ высаживает малые пехотные группы в 5 км от линии фронта и дальше они пешком двигаются. На закрепленных позициях оккупанты пытаются сдержать контратаки ВСУ.

видео дня

Волков также отметил, что РФ уменьшила использование управляемых авиабомб. Оккупанты выбирают себе направление и там применяют большое количество КАБов.

"На нашем направлении их стало меньше. КАБ не является точным и как правило, они на позиции редко залетают. Но это очень мощное оружие. Даже если очень глубоко закопана даже металлическая или бетонная конструкция, все равно, она будет деформирована. Конечно, она может защитить, но второго прилета она может и не выдержать. Но КАБы бывают разного веса, все зависит от того, какой КАБ", - рассказал он.

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, оккупанты штурмуют село Новомихайловка Покровского района Донецкой области, там постоянно идут бои. Россияне идут в массированные штурмы с большим количеством пехоты и техники по несколько раз в день, но пока им не удается прорвать оборону.

Также в операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Атаки россиян не прекращаются, но наши подразделения сдерживают позиции.

Кроме этого, руководитель Центра военно-правовых исследований, эксперт Александр Мусиенко считает, что оборона и защита города должны быть приоритетом, поскольку Харьков - большой мегаполис с многочисленным населением. Мусиенко призвал делать все возможное для удержания города, даже за счет ухода из других районов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ российские войска война России и Украины Ситуация в Авдеевке
Реклама

Главное за день

РФ выбрала новую цель: офицер ВСУ назвал, какие города под угрозой захвата

РФ выбрала новую цель: офицер ВСУ назвал, какие города под угрозой захвата

18:12 Украина
РФ ударила баллистической ракетой по Одесскому району: есть разрушения и погибший

РФ ударила баллистической ракетой по Одесскому району: есть разрушения и погибший

17:08 Украина
Передача F-16 Украине: в Нидерландах назвали, когда и сколько самолетов ждать

Передача F-16 Украине: в Нидерландах назвали, когда и сколько самолетов ждать

16:54 Мир
Все главные новости

Популярное

«Грязно и пошло»: старший сын Газманова вышел из себя из-за того, что его брат отрекся от фамилии отца 7393

"Грязно и пошло": старший сын Газманова вышел из себя из-за того, что его брат отрекся от фамилии отца

Путиниста Николая Расторгуева экстренно госпитализировали - причина 6967

Путиниста Николая Расторгуева экстренно госпитализировали - причина

Температура +23, грозы и град: в Украине резко изменится погода 2394

Температура +23, грозы и град: в Украине резко изменится погода

Заметная потеря Ту-95 : в ISW раскрыли детали мощного удара по аэродрому в России 2031

"Заметная потеря Ту-95": в ISW раскрыли детали мощного удара по аэродрому в России

Последние новости

18:12

РФ выбрала новую цель: офицер ВСУ назвал, какие города под угрозой захвата

17:51

Будет нищета и бедность: что нельзя резать 7 апреля - приметы

17:17

Пугачева и Галкин ответили 3-летней украинке

17:08

РФ ударила баллистической ракетой по Одесскому району: есть разрушения и погибший

16:54

Передача F-16 Украине: в Нидерландах назвали, когда и сколько самолетов ждать

В июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – ХарченкоВ июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – Харченко
16:41

Где лучше сажать баклажаны, чтобы иметь огромный урожайВидео

16:40

РФ нацелилась на захват области на востоке: в ВСУ рассказали о штурмах врага

16:30

Сын Тодоренко выбесил КиркороваВидео

16:17

"Прилет" в самом Харькове: россияне ударили по жилым домам, есть жертвы

Реклама
15:56

Под угрозой четыре крупных города: в ВСУ раскрыли направление наступления РФ

15:46

В семье Кейт Миддлтон новая беда

14:48

"Техническая неисправность": в Британии раскрыли, как РФ сбила свой Су-27 над Крымом

14:44

ВСУ отбросили штурмовиков РФ: у врага потери на юге, названы направления

14:43

Нужно найти оленя в лесу всего за 7 секунд: непростая загадка для самых внимательных

14:35

После тяжелой потери: Сандра Баллок вышла на редкую прогулку

14:19

Секретная добавка увеличит урожай: что положить в лунку при посадке перцаВидео

13:39

Украинцев предупредили об угрозе отключений и повышении тарифа на электроэнергию

13:33

В Харькове отключают свет: Минэнерго срочно обратилось к жителям

12:57

Головоломка для зорких и внимательных: нужно найти меч гладиатора

12:40

Козловский без футболки показал новорожденного малыша

Реклама
12:25

ВСУ могут отойти на новые рубежи: названа главная цель наступления РФ

12:24

"Нападение со стороны Ирана является "неизбежным": США в состоянии повышенной готовности

12:19

В Ростовской области РФ подорвали трубопровод - ГУРВидео

11:58

Церковный праздник 7 апреля: что запрещено делать на святого Георгия

11:50

РФ нашла слабое место в обороне ВСУ: полковник рассказал о продвижении врага

11:45

"Жесткие бои в Донецкой области": Сырский раскрыл критическую ситуацию на фронте

11:40

Будет ли наступление РФ на Харьков: в ОП объяснили заявление Ермака

11:26

"Максимально быстро": Мусиенко сказал, когда РФ пойдет в новое наступление

10:58

РФ готовит новый штурм: в разведке назвали, где и когда могут ударить оккупанты

10:36

"Угроза прорыва": армия России начала новые штурмы на Бахмутском направлении

10:13

"Восстановление энергосистемы": эксперт раскрыл, получит ли Украина помощь от Запада

10:05

"У кого больше, тот и победит": в NYT назвали условие победы Украины в войне

09:44

РФ выбрала новые цели: в Силах обороны назвали, куда враг бьет ракетами и БПЛА

09:21

Гороскоп на завтра 7 апреля: Девам - недоразумение на работе, Стрельцам - странный звонок

08:59

"Заметная потеря Ту-95": в ISW раскрыли детали мощного удара по аэродрому в России

08:45

Ночной ракетно-дроновый удар: ПВО уничтожила 28 "Шахедов" из 32 и три крылатые ракетыФото

08:10

Почему война Израиля и Ирана создает риск заморозки войны в Украинемнение

07:50

Взрывы в Харькове, Запорожье, на Киевщине: что известно о ночной атаке РФФото

07:35

Только люди с орлиным зрением найдут иголку за 12 секунд: необычайная оптическая иллюзия

06:02

Украине понадобится еще одно поколение, чтобы восстановиться после войнымнение

Реклама
05:31

Будет ли наступление на Киев: Мусиенко сказал, есть ли опасность для столицы

04:35

"Там должно что-то произойти": эксперт назвал следующие потенциальные места "хлопков" в РФ

04:00

"Грязно и пошло": старший сын Газманова вышел из себя из-за того, что его брат отрекся от фамилии отца

03:34

Секрет в правой ладони: как по линиям на руке определить количество браковВидео

02:32

"На восстановление уйдет полтора-два года": к чему готовиться жителям Харькова

02:04

Хаос и гражданская война гарантирована: эксперт сказал, как Украина может уничтожить РФ

01:30

Враг "пробивает" инфраструктуру Украины: названы цели ударов оккупантов РФ

00:36

"Перемотаны головы, у кого-то побиты руки, ноги": трое журналистов ранены в ЗапорожьеФото

05 апреля, пятница
23:28

Что лучше сажать рядом с клубникой: 5 идеальных вариантов "соседей" для ягоды

23:20

Мощная магнитная буря накрыла Украину: атаковал почти 6-балльный шторм

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять