РФ нацелилась на захват области на востоке: в ВСУ рассказали о штурмах врага

Оккупанты не прекращают штурмы на Авдеевском направлении и пытаются двигаться вперед, чтобы выполнить задачи по захвату территорий, рассказал военный.

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РФ уменьшила количество использования КАБов под Авдеевкой / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 37 отдельная бригада морской пехоты

Российские войска не останавливают штурмы на Авдеевском направлении. Оккупанты пытаются двигаться вперед в сторону Покровска с целью захвата Донецкой области. Об этом рассказал военнослужащий 110-й ОМБР Сергей Волков в эфире телемарафона.

"Ситуация динамичная, с момента отхода от наших рубежей в Авдеевке, враг не стал закрепляться и успокаиваться. Их основная задача - это продвинуться дальше, в сторону Покровска. Для того, чтобы выполнить задачи по захвату Донецкой области. Если в начале им удавалось на марше двигаться, то сейчас они уперлись в мощные линии. Где-то они пытаются по флангам пойти, половину села взять. Потом мы их выбиваем и они откатываются назад", - отметил военный.

По его словам, россияне сначала осуществляют массивный артобстрел, а затем пехота оккупантов расширяет серую зону и где-то закрепляется. Обычно РФ высаживает малые пехотные группы в 5 км от линии фронта и дальше они пешком двигаются. На закрепленных позициях оккупанты пытаются сдержать контратаки ВСУ.

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Волков также отметил, что РФ уменьшила использование управляемых авиабомб. Оккупанты выбирают себе направление и там применяют большое количество КАБов.

"На нашем направлении их стало меньше. КАБ не является точным и как правило, они на позиции редко залетают. Но это очень мощное оружие. Даже если очень глубоко закопана даже металлическая или бетонная конструкция, все равно, она будет деформирована. Конечно, она может защитить, но второго прилета она может и не выдержать. Но КАБы бывают разного веса, все зависит от того, какой КАБ", - рассказал он.

Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, оккупанты штурмуют село Новомихайловка Покровского района Донецкой области, там постоянно идут бои. Россияне идут в массированные штурмы с большим количеством пехоты и техники по несколько раз в день, но пока им не удается прорвать оборону.

Также в операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Атаки россиян не прекращаются, но наши подразделения сдерживают позиции.

Кроме этого, руководитель Центра военно-правовых исследований, эксперт Александр Мусиенко считает, что оборона и защита города должны быть приоритетом, поскольку Харьков - большой мегаполис с многочисленным населением. Мусиенко призвал делать все возможное для удержания города, даже за счет ухода из других районов.

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