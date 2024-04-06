ВСУ могут отойти на новые рубежи: названа главная цель наступления РФ

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко прокомментировал вероятность нового масштабного наступления российских оккупантов.
Как подчеркнул он в интервью Главреду, украинские защитники должны сосредоточится на обороне и удержании Харькова.
"Я думаю, что Харьков должен быть приоритетом для нас, с точки зрения обороны и защиты", - отметил эксперт.
Он пояснил, что Харьков – это большой мегаполис, где живет много людей.
"Нам надо делать все, чтобы удержать Харьков, даже ценой того, что придется отойти в других местах", - добавил Мусиенко.
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Угроза нового наступления РФ
Напомним, ранее эксперт назвал два сценария атаки оккупантов. Россия может рассматривать разные планы, в том числе и план по растягиванию линии обороны, который предусматривает одновременный удар на юге, востоке и
севере.
Как сообщалось ранее, российские оккупанты могут организовать новую наступательную операцию в августе или сентябре, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, об этом можно судить, учитывая темпы формирования новых частей и набор войск РФ.
Бывший командующий Сухопутными войсками США Бен Ходжес считает, что Россия хотела бы захватить Харьков, а ее войска могли бы оказаться летом под Киевом, но есть надежда, что ВСУ и Генштаб делают все, чтобы такого не допустить. Нельзя называть российскую победу неизбежной, на Западе транслируются ложные месседжи в отношении данного тезиса.
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