Будет ли наступление РФ на Харьков: в ОП объяснили заявление Ермака

Пресс-секретарь Андрея Ермака Дарья Заривна сказала, что речь шла о ракетных ударах по Харькову.

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В ОП разъяснили заявление Ермака про Харьков в интервью Politico / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента

В Офисе президента разъяснили недавнее заявление главы ОП Андрея Ермака изданию Politico относительно наступления российских оккупантов на Харьков.

Как пояснила пресс-секретарь Ермака Дарья Заривна, речь о наступлении на Харьков не шла, передает РБК-Украина.

"В материале Politico речь шла о ракетных ударах по Харькову. Этот город для России сейчас становится главной целью ударов", - отметила она.

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В то же время Заривна подчеркнула, что никаких слов о наступлении на Харьков от Ермака не звучало.

Что сказал Андрей Ермак в интервью Politico

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия готовится к крупному наступлению, поэтому наносит удары по Украине в последние три недели.

"Мы знаем, что Путин готовит новую волну мобилизации, и считаем, что новые контрнаступательные операции россиян могут начаться в конце мая или начале июня. Конечно, мы должны быть к этому готовы", - сказал Ермак.

Он также подчеркнул, что наиболее вероятной целью для главного удара РФ является Харьков, который страдает от особенно масштабных обстрелов в последние недели.

Глава ОП также выразил уверенность, что Конгресс США примет новый пакет помощи Украине. Он надеется, что это произойдет уже в апреле, поскольку Украины приближается к критическому моменту.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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