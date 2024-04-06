ВСУ отбросили штурмовиков РФ: у врага потери на юге, названы направления

Оккупанты давят артобстрелами, наносят авиаудары, применяют большое количество ударных БПЛА.

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ВСУ отражают атаки РФ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

В операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.

Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. Об этом говорится в сообщении в Telegram Сил обороны юга.

Отмечается, что на Ореховском направлении оккупанты совершили 1 штурм, успеха не имели.

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"На левобережье Днепра Херсонщины враг активизировался, увеличив до 16 количество суточных штурмовых групп. Понеся потери, уже привычно ретировались", - рассказали украинские защитники.

Вместе с тем уточняется, что наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций.

Также сообщается, что оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов разных типов и не прекращают аэроразведку.

Как добавили в Силах обороны юга, в операционной зоне за прошедшие сутки зафиксирован пролет 228 разведывательных дронов, в последние дни наблюдается их увеличение почти на 20%.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что десятки штурмовиков РФ взорвали вместе с техникой. Силы обороны продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию и укреплению позиций на Левобережье.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы ГПС вышли на границу с РФ и подняли флаг Украины в трех населенных пунктах. Шабельное, Песчаное и Дегтярное в Харьковской области находятся вблизи границы с РФ.

Как сообщалось ранее, РФ готовит массированный ракетный удар. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предупредил о том, что российские оккупанты могут вскоре нанести удар крылатыми ракетами "Калибр".

/ Главред

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