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ВСУ отбросили штурмовиков РФ: у врага потери на юге, названы направления

Алексей Тесля
6 апреля 2024, 14:44
Оккупанты давят артобстрелами, наносят авиаудары, применяют большое количество ударных БПЛА.
ВСУ отбросили штурмовиков РФ: у врага потери на юге, названы направления
ВСУ отражают атаки РФ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

В операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.

Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. Об этом говорится в сообщении в Telegram Сил обороны юга.

Отмечается, что на Ореховском направлении оккупанты совершили 1 штурм, успеха не имели.

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"На левобережье Днепра Херсонщины враг активизировался, увеличив до 16 количество суточных штурмовых групп. Понеся потери, уже привычно ретировались", - рассказали украинские защитники.

Вместе с тем уточняется, что наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций.

Также сообщается, что оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов разных типов и не прекращают аэроразведку.

Как добавили в Силах обороны юга, в операционной зоне за прошедшие сутки зафиксирован пролет 228 разведывательных дронов, в последние дни наблюдается их увеличение почти на 20%.

Контрнаступление ВСУ 2024

В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.

Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что десятки штурмовиков РФ взорвали вместе с техникой. Силы обороны продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию и укреплению позиций на Левобережье.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы ГПС вышли на границу с РФ и подняли флаг Украины в трех населенных пунктах. Шабельное, Песчаное и Дегтярное в Харьковской области находятся вблизи границы с РФ.

Как сообщалось ранее, РФ готовит массированный ракетный удар. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предупредил о том, что российские оккупанты могут вскоре нанести удар крылатыми ракетами "Калибр".

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/ Главред

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ВСУ Херсонская область война России и Украины
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