РФ готовит массированный ракетный удар: Буданов назвал, чем готов бить враг

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предупредил о том, что российские оккупанты могут вскоре нанести удар крылатыми ракетами "Калибр".
Флот страны агрессора за последнее время накапливал "Калибры" и теперь может использовать их для ударов по Украине, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.
"Калибры накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению", - говорит начальник ГУР.
Он также обратил внимание на то, что ранее оккупанты приняли решение использовать крылатые ракеты Х-101 вместо "Калибров", поскольку они показали более высокую эффективность.
"В ближайшее время, я думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество Х-101 значительно сократилось... Есть нормативно-правовые акты, документы, решения и т.д. Первое - это восстановить запас ракет флота, потому что они значительно к тому времени сократились. Эту задачу они выполнили. То есть сейчас они технически готовы к их применению. Пока флот накапливал свои ракеты, Воздушно-космические силы РФ использовали Х-101", - добавил Буданов.
Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
Ранее РФ ударила по Украине ракетами. В ночь на воскресенье, 31 марта, страна-агрессор РФ после атаки "Шахедами" запустила по Украине и серию крылатых ракет.
Напомним, в ночь с 30 на 31 марта в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Был зафиксирован пуск крылатых ракет с Ту-95МС.
"Зафиксированы пуски ракет с Ту-95МС в районе пусковых рубежей в Саратовской области России. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили воздушные силы.
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