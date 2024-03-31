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РФ готовит массированный ракетный удар: Буданов назвал, чем готов бить враг

Алексей Тесля
31 марта 2024, 15:12
Ракеты Х-101 показали более высокую эффективность, чем "Калибры", пояснил начальник ГУР.
Буданов
Кирилл Буданов предупредил о подготовке ракетного удара РФ / Коллаж: Главред, Фото: ГУР, mil.ru

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предупредил о том, что российские оккупанты могут вскоре нанести удар крылатыми ракетами "Калибр".

Флот страны агрессора за последнее время накапливал "Калибры" и теперь может использовать их для ударов по Украине, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

"Калибры накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению", - говорит начальник ГУР.

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Он также обратил внимание на то, что ранее оккупанты приняли решение использовать крылатые ракеты Х-101 вместо "Калибров", поскольку они показали более высокую эффективность.

"В ближайшее время, я думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество Х-101 значительно сократилось... Есть нормативно-правовые акты, документы, решения и т.д. Первое - это восстановить запас ракет флота, потому что они значительно к тому времени сократились. Эту задачу они выполнили. То есть сейчас они технически готовы к их применению. Пока флот накапливал свои ракеты, Воздушно-космические силы РФ использовали Х-101", - добавил Буданов.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Ранее РФ ударила по Украине ракетами. В ночь на воскресенье, 31 марта, страна-агрессор РФ после атаки "Шахедами" запустила по Украине и серию крылатых ракет.

Напомним, в ночь с 30 на 31 марта в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Был зафиксирован пуск крылатых ракет с Ту-95МС.

"Зафиксированы пуски ракет с Ту-95МС в районе пусковых рубежей в Саратовской области России. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили воздушные силы.

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Калибр война России и Украины ракетный удар Кирилл Буданов
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