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Тревожный прогноз: полковник ВСУ рассказал, сколько еще Россия сможет вести войну

Юрий Берендий
8 марта 2024, 11:54
Российские потери среди личного состава и техники могут свидетельствовать о том, что враг сможет продолжать войну против Украины еще в течение 2 лет.
Тревожный прогноз: полковник ВСУ рассказал, сколько еще Россия сможет вести войну
Полковник ВСУ рассказал, сколько еще Россия сможет вести войну / Коллаж Главред, фото: СтратКом ВСУ, Минобороны РФ

По данным спецслужб Литвы, российская оккупационная армия имеет значительное количество ресурсов, что позволит ей продолжать боевые действия на территории Украины с нынешней интенсивностью еще на протяжении двух лет. Такое мнение разделяет и военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник.

Свое мнение Петр Черник подтверждает статистическими данными уничтоженной российской военной техники за 2 года полномасштабного вторжения.

"Давайте разберем это на танках. Мы уничтожили более чем 6600 танков, плюс-минус. На старте Российская Федерация имела штатных машин у себя в обойме 3400... Однако открытые источники утверждают, что на складах есть различной бронетехники от 12 до 15 тысяч, а есть источники, которые говорят и обо всех 20 тысячах... Давайте возьмем 15 тысяч... делим ее на 3. Почему на 3? Потому что не могут они строить новых машин, будут брать 3 старые и из них делать 1 нормальную полноценную... Имеем 5 тысяч. У нас уже зашел третий год: мы уничтожили 6 тысяч. Понимаем, что плюс-минус до 2 лет по бронетехнике у них есть запас", - пояснил эксперт в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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Он отмечает, что аналогичная ситуация и с российской артиллерией. По его словам, Силы обороны Украины смогли уничтожить 50% российского потенциала в этом виде вооружения.

"Более 10 тысяч стволов мы истребили. 5,5 тысячи - это был их штатный боекомплект на начало этой войны... Еще до 10 тысяч всего у них на складах есть. Итак, ориентировочно за 2 года войны мы 50% их потенциала уничтожили, но еще 50% остается. Так и вычисляем, что в этой части у них такой запас прочности", - подсчитал эксперт.

Петр Черник считает, что потери личного состава российской армии с начала полномасштабного вторжения свидетельствуют о том, что у РФ есть достаточно мобилизационных ресурсов для продолжения боевых действий российских оккупантов по крайней мере еще два года.

Тревожный прогноз: полковник ВСУ рассказал, сколько еще Россия сможет вести войну
Потери России за время полномасштабного вторжения в Украину / Инфографика: Главред

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Война России против Украины - последние новости

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко высказал свое мнение относительно попыток оккупантов штурмовать позиции в направлении Часового Яра Донецкой области.

По данным Института изучения военки, украинским военным удалось провести успешную контратаку на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на заявления российских "военкоров".

На Ореховском направлении российские оккупанты начали активные действия. За вчера Вооруженные силы Украины отбили 16 вражеских атак. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

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