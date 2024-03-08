Тревожный прогноз: полковник ВСУ рассказал, сколько еще Россия сможет вести войну

Российские потери среди личного состава и техники могут свидетельствовать о том, что враг сможет продолжать войну против Украины еще в течение 2 лет.

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Полковник ВСУ рассказал, сколько еще Россия сможет вести войну / Коллаж Главред, фото: СтратКом ВСУ, Минобороны РФ

По данным спецслужб Литвы, российская оккупационная армия имеет значительное количество ресурсов, что позволит ей продолжать боевые действия на территории Украины с нынешней интенсивностью еще на протяжении двух лет. Такое мнение разделяет и военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник.

Свое мнение Петр Черник подтверждает статистическими данными уничтоженной российской военной техники за 2 года полномасштабного вторжения.

"Давайте разберем это на танках. Мы уничтожили более чем 6600 танков, плюс-минус. На старте Российская Федерация имела штатных машин у себя в обойме 3400... Однако открытые источники утверждают, что на складах есть различной бронетехники от 12 до 15 тысяч, а есть источники, которые говорят и обо всех 20 тысячах... Давайте возьмем 15 тысяч... делим ее на 3. Почему на 3? Потому что не могут они строить новых машин, будут брать 3 старые и из них делать 1 нормальную полноценную... Имеем 5 тысяч. У нас уже зашел третий год: мы уничтожили 6 тысяч. Понимаем, что плюс-минус до 2 лет по бронетехнике у них есть запас", - пояснил эксперт в эксклюзивном интервью ТСН.ua. видео дня

Он отмечает, что аналогичная ситуация и с российской артиллерией. По его словам, Силы обороны Украины смогли уничтожить 50% российского потенциала в этом виде вооружения.

"Более 10 тысяч стволов мы истребили. 5,5 тысячи - это был их штатный боекомплект на начало этой войны... Еще до 10 тысяч всего у них на складах есть. Итак, ориентировочно за 2 года войны мы 50% их потенциала уничтожили, но еще 50% остается. Так и вычисляем, что в этой части у них такой запас прочности", - подсчитал эксперт.

Петр Черник считает, что потери личного состава российской армии с начала полномасштабного вторжения свидетельствуют о том, что у РФ есть достаточно мобилизационных ресурсов для продолжения боевых действий российских оккупантов по крайней мере еще два года.

Потери России за время полномасштабного вторжения в Украину / Инфографика: Главред

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Война России против Украины - последние новости

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