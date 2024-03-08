РФ пошла на штурм стратегического города: в ВСУ рассказали о ситуации на востоке

Враг не смог продвинуться возле Часового Яра, а в окрестностях Ивановского идут бои, рассказал Юрий Федоренко.

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ВСУ отбивают атаки РФ на востоке / Коллаж: Главред, Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко прокомментировал ситуация вокруг попыток оккупантов штурмовать позиции в направлении Часового Яра Донецкой области.

Враг не смог продвинуться возле Часового Яра, а в окрестностях села Ивановское идут ожесточенные бои, подчеркнул он в эфире "Киев24".

Боец ВСУ говорит, что ситуация значительно не измененилась, а дальнейшего продвижения в направлении Часового Яра противник не имеет.

видео дня

"Что касается населенного пункта Ивановское... Противник также успеха не имеет. Дальнейшего продвижения реализовать противнику не удалось", - прокомментировал военный.

Он также уточнил, что враг круглосуточно пытается штурмовать и давить, применяя все имеющееся вооружение, в том числе бронированную технику.

"Но во время совершения таких действий еще большая часть техники, участвующей в штурмовых действиях, выводится из строя за счет объединенного огневого воздействия", - добавил Федоренко.

Что известно о 92-й бригаде Формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск ВСУ. Дислоцируется в Харьковской области и относится к Оперативному командованию "Восток". С началом российско-украинской войны 2014 силы бригады находились в Харьковской области, подразделения бригады участвовали в попытке деблокировать окруженные под Иловайском войска. В дальнейшем участвовала во многих боях, в том числе в захвате спецназовцев ГРУ под Счастьем. С 2022 года участвовала в отражении российского полномасштабного вторжения на харьковском направлении и в осеннем контрнаступлении. Бригада названа в честь Ивана Сирко — кошевого атамана Запорожской Сечи, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что РФ нацелилась на захват господствующей высоты на востоке. Для оккупационной армии РФ Часов Яр гораздо важнее Бахмута, говорит Михаил Макарук.

Боец ВСУ Иван Тимочко рассказал о ситуации под Авдеевкой. Военнослужащий считает, что важно удерживать Авдеевское направление на том же уровне, что и Бахмутское направление. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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