РФ пошла на штурм стратегического города: в ВСУ рассказали о ситуации на востоке

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко прокомментировал ситуация вокруг попыток оккупантов штурмовать позиции в направлении Часового Яра Донецкой области.
Враг не смог продвинуться возле Часового Яра, а в окрестностях села Ивановское идут ожесточенные бои, подчеркнул он в эфире "Киев24".
Боец ВСУ говорит, что ситуация значительно не измененилась, а дальнейшего продвижения в направлении Часового Яра противник не имеет.
"Что касается населенного пункта Ивановское... Противник также успеха не имеет. Дальнейшего продвижения реализовать противнику не удалось", - прокомментировал военный.
Он также уточнил, что враг круглосуточно пытается штурмовать и давить, применяя все имеющееся вооружение, в том числе бронированную технику.
"Но во время совершения таких действий еще большая часть техники, участвующей в штурмовых действиях, выводится из строя за счет объединенного огневого воздействия", - добавил Федоренко.
Что известно о 92-й бригаде
Формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск ВСУ. Дислоцируется в Харьковской области и относится к Оперативному командованию "Восток". С началом российско-украинской войны 2014 силы бригады находились в Харьковской области, подразделения бригады участвовали в попытке деблокировать окруженные под Иловайском войска. В дальнейшем участвовала во многих боях, в том числе в захвате спецназовцев ГРУ под Счастьем. С 2022 года участвовала в отражении российского полномасштабного вторжения на харьковском направлении и в осеннем контрнаступлении. Бригада названа в честь Ивана Сирко — кошевого атамана Запорожской Сечи, пишет Википедия.
Ситуация на фронте
Ранее сообщалось о том, что РФ нацелилась на захват господствующей высоты на востоке. Для оккупационной армии РФ Часов Яр гораздо важнее Бахмута, говорит Михаил Макарук.
Боец ВСУ Иван Тимочко рассказал о ситуации под Авдеевкой. Военнослужащий считает, что важно удерживать Авдеевское направление на том же уровне, что и Бахмутское направление. Сейчас продолжаются тяжелые бои.
Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.
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