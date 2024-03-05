РФ нацелилась на захват стратегической высоты: под угрозой крупный город – Свитан

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан прокомментировал ситуацию на Бахмутском районе в направлении Часова Яра.
"Ситуация опасна практически на всех направлениях. В Бахмутском районе противник поставил себе оперативную задачу – выдавить наши войска из Часового Яра", - подчеркнул он в комментарии Главреду.
Военный эксперт также говорит о том, что российские оккупанты попытаются выполнить эту задачу в ближайшее время.
"Часов Яр – это господствующая высота, откуда наша артиллерия контролирует не только часть Бахмута, но и север и юг Бахмутского района – Берховку и Клещиевку. Поэтому россияне будут пытаться сбросить нас с этой высоты", - предупредил он.
Вместе с тем военный эксперт отмечает, что на сегодня украинским войскам тяжело сдерживать атаки оккупантов.
"Силы обороны удержат свои позиции, если получат достаточное количество вооружений и боеприпасов. За счет контроля над высотой у ВСУ здесь преимущество над россиянами", - добавил Свитан.
Смотрите видео - интервью Романа Свитана Главреду:
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Ситуация на фронте
Ранее сообщалось о том, что РФ нацелилась на захват господствующей высоты на востоке. Для оккупационной армии РФ Часов Яр гораздо важнее Бахмута, говорит Михаил Макарук.
Боец ВСУ Иван Тимочко рассказал о ситуации под Авдеевкой. Военнослужащий считает, что важно удерживать Авдеевское направление на том же уровне, что и Бахмутское направление. Сейчас продолжаются тяжелые бои.
Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.
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