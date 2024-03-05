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РФ нацелилась на захват стратегической высоты: под угрозой крупный город – Свитан

Алексей Тесля
5 марта 2024, 11:42
Украинским войскам достаточно тяжело сдерживать атаки оккупантов, говорит Роман Свитан.
Украинские военные, Роман Свитан
Роман Свитан оценил ситуацию на фронте / 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, скриншот

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан прокомментировал ситуацию на Бахмутском районе в направлении Часова Яра.

"Ситуация опасна практически на всех направлениях. В Бахмутском районе противник поставил себе оперативную задачу – выдавить наши войска из Часового Яра", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Военный эксперт также говорит о том, что российские оккупанты попытаются выполнить эту задачу в ближайшее время.

"Часов Яр – это господствующая высота, откуда наша артиллерия контролирует не только часть Бахмута, но и север и юг Бахмутского района – Берховку и Клещиевку. Поэтому россияне будут пытаться сбросить нас с этой высоты", - предупредил он.

Вместе с тем военный эксперт отмечает, что на сегодня украинским войскам тяжело сдерживать атаки оккупантов.

"Силы обороны удержат свои позиции, если получат достаточное количество вооружений и боеприпасов. За счет контроля над высотой у ВСУ здесь преимущество над россиянами", - добавил Свитан.

Смотрите видео - интервью Романа Свитана Главреду:

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что РФ нацелилась на захват господствующей высоты на востоке. Для оккупационной армии РФ Часов Яр гораздо важнее Бахмута, говорит Михаил Макарук.

Боец ВСУ Иван Тимочко рассказал о ситуации под Авдеевкой. Военнослужащий считает, что важно удерживать Авдеевское направление на том же уровне, что и Бахмутское направление. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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Авдеевка война России и Украины Роман Свитан
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