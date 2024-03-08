ВСУ провели успешную контратаку возле Авдеевки: в ISW раскрыли детали боев (карта)

Аналитики Института изучения войны отмечают, что на Авдеевском направлении продолжаются позиционные бои.

https://glavred.info/ukraine/vsu-proveli-uspeshnuyu-kontrataku-vozle-avdeevki-v-isw-raskryli-detali-boev-karta-10548314.html Ссылка скопирована

ВСУ продвинулись вперед на Авдеевском направлении - карта боев / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 37 отдельная бригада морской пехоты

Силы обороны Украины провели успешную контратаку на Авдеевском направлении. Украинские войска выбили россиян с позиций вблизи населенного пункта Бердичи, что находится северо-западе от Авдеевки. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на заявления российских "военкоров".

Аналитики отмечают, что за минувшие сутки, 7 марта, на Авдеевском направлении продолжались позиционные бои.

Российские "военкоры" сообщали об успешной контратаке украинских войск недалеко от населенного пункта Бердичи, что находится к северо-западу от Авдеевки и смогли выбить оккупантов с неопределенных позиций. Однако, аналитики ISW не смогли визуально подтвердить эту информацию.

видео дня

"Позиционные бои продолжались к северо-западу от Авдеевки в районе Степного и Бердичев; к западу от Авдеевки у Тоненького и Орловки; к юго-западу от Авдеевки у Первомайского и Невельского", - говорится в отчете Института изучения войны.

Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что российские войска концентрируют свои наступательные действия в направлении Тоненького.

Ситуация на Авдеевском направлении / Карта: understandingwar

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на Авдеевском направлении

По информации военного эксперта Романа Свитана, украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на направлении Авдеевки. Российские оккупанты начали отводить свои войска от Авдеевки и перебрасывают их на другое направление.

Боец ВСУ Иван Тимочко добавил, что сейчас продолжаются тяжелые бои под Авдеевкой и важно удерживать Авдеевское направление на том же уровне, что и Бахмутское направление.

По словам главнокомандующего Александра Сырского, ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.