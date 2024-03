ВСУ провели успешную контратаку возле Авдеевки: в ISW раскрыли детали боев (карта)

Силы обороны Украины провели успешную контратаку на Авдеевском направлении. Украинские войска выбили россиян с позиций вблизи населенного пункта Бердичи, что находится северо-западе от Авдеевки. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на заявления российских "военкоров".

Аналитики отмечают, что за минувшие сутки, 7 марта, на Авдеевском направлении продолжались позиционные бои.

Российские "военкоры" сообщали об успешной контратаке украинских войск недалеко от населенного пункта Бердичи, что находится к северо-западу от Авдеевки и смогли выбить оккупантов с неопределенных позиций. Однако, аналитики ISW не смогли визуально подтвердить эту информацию.

Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что российские войска концентрируют свои наступательные действия в направлении Тоненького.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.