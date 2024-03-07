РФ оттягивает войска от Авдеевки и перебрасывает на новое направление - Свитан

Российские оккупанты пытаются выровнять линию фронта по уровню Георгиевка - Угледар.

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Российские оккупанты оттягивают войска от Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на Авдеевском направлении. Российские оккупанты начали отводить свои войска от Авдеевки и перебрасывают их на другое направление. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 канала.

По его данным, РФ собрала для штурмов Авдеевки до 40 тысяч оккупантов. Сейчас российское командование перебрасывает войска в сторону Марьинки и в направлении населенного пункта Курахово.

В то же время он добавил, что продвижение оккупантов остановилось в районе Георгиевки, где украинские войска держат оборону. Также враг пытался продвигаться в сторону Победы и к Красногоровке, где они также были остановлены. Сейчас там формируется линия фронта.

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Свитан акцентирует внимание на том, что у врага еще есть наступательный потенциал и оккупанты будут пытаться выровнять линию фронта по уровню Георгиевка - Угледар.

Где находится Курахово Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти каждый день. Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской общине на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

Ситуация на фронте

Напомним, что представитель Легиона Свободы сообщил, что РФ прорывается на юге, ситуация резко обострилась. На Запорожском направлении враг постоянно накрывает огнем всю линию фронта, используя бронетехнику для поддержки своих штурмовых групп.

Боец ВСУ Иван Тимочко рассказал о ситуации под Авдеевкой. Военнослужащий считает, что важно удерживать Авдеевское направление на том же уровне, что и Бахмутское направление. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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