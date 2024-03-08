УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Уничтожили 50 бригад РФ: полковник ВСУ назвал условие контрнаступления ВСУ в 2024 году

Юрий Берендий
8 марта 2024, 09:11
Военный эксперт отмечает, что за период контрнаступления ВСУ в 2023 году украинские военные смогли уничтожить 3600 единиц российской артиллерии.
Уничтожили 50 бригад РФ: полковник ВСУ назвал условие контрнаступления ВСУ в 2024 году
Полковник ВСУ назвал условие контрнаступления ВСУ в 2024 году / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Силы обороны Украины смогут провести масштабную контрнаступательную операцию на фронте при условии достаточных поставок оружия от западных союзников. Такое мнение в интервью tsn.ua высказал военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник.

"Могут ли у нас быть предпосылки для контрнаступательных действий? Да почему же нет! В 2023-м году мы таки наступали. И я не считаю наше контрнаступление провальным... Оно не достигло тех оперативных задач, которые были поставлены - прорваться, условно, к Молочному лиману, там закрепиться и обвалить южный плацдарм. Но успех есть: 10 на 10 плацдарм в "линии Суровикина" мы прорубили", - говорит Черник.

Он отметил, что только по количеству уничтоженной артиллерии противника за период с мая по сентябрь 2023 года, Силы обороны поставили абсолютный рекорд. Как отметил Черник, украинские военные смогли уничтожить более 3600 единиц российской артиллерии.

видео дня

"Если делить на 72 - это полноценных 50 бригад. То есть это что-то немыслимое. А для того, чтобы мы вновь перешли в режим атакующей стороны, надо всего одно - оружия, оружия и еще раз оружия. О F-16 и ATACMS не говорил и не писал только ленивый, уже оскомина на языке, насколько нужно это оружие", - отмечает Черник.

Черник отмечает, что они могут заработать уже до конца лета.

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне активизировались на Ореховском направлении. В течение последних нескольких недель они или не проводили штурмов, или делали лишь несколько в день, однако вчера Вооруженные Силы Украины отбили 16 атак врага. Об этом сообщил представитель Оперативного командования "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Российские оккупанты планируют захватить три города, действуя по аналогии с Авдеевкой, используя авиабомбардировки, беспилотники и артиллерию. Об этом заявил генерал армии Украины и бывший сотрудник Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на Авдеевском направлении. Российские оккупанты начали отводить свои войска от Авдеевки и перебрасывают их на другое направление. Об этом сообщил военный эксперт Роман Свитан.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине
Реклама

Главное за день

ВСУ провели успешную контратаку возле Авдеевки: в ISW раскрыли детали боев (карта)

ВСУ провели успешную контратаку возле Авдеевки: в ISW раскрыли детали боев (карта)

10:03 Украина
Макрон назвал условие ввода войск: в ОП сказали, может ли НАТО воевать в Украине

Макрон назвал условие ввода войск: в ОП сказали, может ли НАТО воевать в Украине

09:49 Мир
РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и "Шахедами": детали обстрела

РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и "Шахедами": детали обстрела

08:16 Украина
Все главные новости

Популярное

Наметет до 10-15 см снега: когда Украину накроют сильные осадки 55970

Наметет до 10-15 см снега: когда Украину накроют сильные осадки

«Трудная жизнь»: российский певец навестил Аллу Пугачеву и наехал на Галкина 38128

"Трудная жизнь": российский певец навестил Аллу Пугачеву и наехал на Галкина

Гороскоп на сегодня 8 марта: Рыбам - нервный срыв, Стрельцу - суматоха 15501

Гороскоп на сегодня 8 марта: Рыбам - нервный срыв, Стрельцу - суматоха

«У него заберут детей»: известный режиссер рассказал о проблемах Киркорова 9753

"У него заберут детей": известный режиссер рассказал о проблемах Киркорова

Последние новости

10:10

Бывшая жена Остапчука жестко осадила его после новости о новом браке шоумена

10:09

Гороскоп на завтра 9 марта: Весам - уверенность, Козерогу - травма

10:08

Предательницу Яну Соломку захейтили в сети, певица в ответ нахамила

10:03

ВСУ провели успешную контратаку возле Авдеевки: в ISW раскрыли детали боев (карта)

09:49

Макрон назвал условие ввода войск: в ОП сказали, может ли НАТО воевать в Украине

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:38

Блины в заливке: десерт на Масленицу, который сведет с ума всех родных

09:23

Куда нельзя спать головой: утром будет усталость и отсутствие энергии

09:11

Уничтожили 50 бригад РФ: полковник ВСУ назвал условие контрнаступления ВСУ в 2024 году

08:16

РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и "Шахедами": детали обстрела

Реклама
08:10

Кремль убил подлинного лидера оппозиции: кем решил заменить Навальногомнение

07:56

Только люди с самым острым зрением заметят R среди K: загадка для проверки внимательности

07:26

Позволил Путину делать все что угодно: Байден жестко ответил Трампу

06:37

Байден обратился к Конгрессу США и вспомнил об Украине: о чем шла речь

06:10

О причинах агрессии России против Украинымнение

05:30

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: нужно за 6 секунд найти вора

05:00

Франция увеличивает контингент своих войск возле Украины

04:46

Могут ли сонники сообщать о будущем: сомнолог дала окончательный ответВидео

04:00

"Днище, вали в РФ": разъяренные поклонники предложили изгнать Славу Каминскую

03:42

Пехоту уничтожают массово: в ВСУ рассказали о "мясных штурмах" на Запорожье

03:30

Хитрый трюк поможет сохранить морковь свежей 6 месяцев: эксперт поделилась секретом

Реклама
02:50

РФ хочет оккупировать 3 крупных города: генерал назвал новые цели оккупантов

02:05

"Мыслите критично": Соловий прокомментировала скандальное интервью с Ефросининой

01:35

Киллиана Мерфи хотят взять новым Джеймсом Бондом - The Sun

00:23

Россия из РСЗО обстреляла Харьковскую область: есть жертвы, повреждены дома и авто

07 марта, четверг
23:05

"Душа лежит к дипломатии": Кулеба раскрыл детали назначения Залужного послом

22:51

РФ оттягивает войска от Авдеевки и перебрасывает на новое направление - Свитан

22:25

Британия дает больше $400 млн на дроны для ВСУ: Шаппс объявил о пакете помощи

22:17

Его будут есть все: быстрый и оригинальный салат из курицы и маринованного лука

22:12

Бушевать будет 6 дней: Украину накрыла новая и очень сильная магнитная буря

21:45

Есть погибшие и раненые: Зеленский рассказал важные детали об ударе по СумамФото

21:43

Оппозиция давит на правительство ФРГ: требует немедленно передать Украине Taurus

21:23

Роскошный букет: как правильно подрезать тюльпаны, чтобы они долго стояли

20:35

Сам выбрал направление: Зеленский объяснил назначение Залужного на новую должность

20:33

Зеленский подписал указ об увольнении срочников в запас: когда состоится

20:18

"Вы получаете мир, помогая Украине": Кэмерон дал Шольцу одназначный намек о Taurus

19:49

Ситуация обостряется: на Харьковщине будут принудительно эвакуировать детей

19:43

Чехия собрала деньги на 800 тысяч снарядов для ВСУ

19:25

Залужному дают новую должность: чем будет заниматься экс-главнокомандующий ВСУ

19:19

"Эпоха мира закончилась": Туск обратился к лидерам Европы с серьезным заявлением

19:15

Лунный календарь на 8 марта: какие вопросы решатся в этот день

Реклама
19:10

Говорили про Приднестровье, но забыли про Гагаузиюмнение

19:07

Слова Макрона о "красных линиях" разозлили Медведева: брызгает слюной

19:04

Влупит 9 градусов мороза: Украину накрывает волна похолодания

19:03

Ирина Билык показала особенный талант сына на редком видеоВидео

18:38

В ЕС сделали громкое заявление об Оборонном союзе: что касается поддержки Украины

18:31

Будет мир и счастье: что нужно сделать с веточкой ивы 8 марта

18:20

Враг не может даже подойти: в ВСУ назвали преимущество Украины на правобережье Днепра

18:01

Камерон Диас возвращается на экраны после 10-летнего перерыва - СМИ

17:50

Мурат Налчаджиоглу веселится на отдыхе с родственниками любовницы

17:43

"Бойцы заплатили за это цену": военный раскрыл правду о рубежах за Авдеевкой

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять