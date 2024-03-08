Уничтожили 50 бригад РФ: полковник ВСУ назвал условие контрнаступления ВСУ в 2024 году

Военный эксперт отмечает, что за период контрнаступления ВСУ в 2023 году украинские военные смогли уничтожить 3600 единиц российской артиллерии.

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Полковник ВСУ назвал условие контрнаступления ВСУ в 2024 году / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Силы обороны Украины смогут провести масштабную контрнаступательную операцию на фронте при условии достаточных поставок оружия от западных союзников. Такое мнение в интервью tsn.ua высказал военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник.

"Могут ли у нас быть предпосылки для контрнаступательных действий? Да почему же нет! В 2023-м году мы таки наступали. И я не считаю наше контрнаступление провальным... Оно не достигло тех оперативных задач, которые были поставлены - прорваться, условно, к Молочному лиману, там закрепиться и обвалить южный плацдарм. Но успех есть: 10 на 10 плацдарм в "линии Суровикина" мы прорубили", - говорит Черник.

Он отметил, что только по количеству уничтоженной артиллерии противника за период с мая по сентябрь 2023 года, Силы обороны поставили абсолютный рекорд. Как отметил Черник, украинские военные смогли уничтожить более 3600 единиц российской артиллерии.

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"Если делить на 72 - это полноценных 50 бригад. То есть это что-то немыслимое. А для того, чтобы мы вновь перешли в режим атакующей стороны, надо всего одно - оружия, оружия и еще раз оружия. О F-16 и ATACMS не говорил и не писал только ленивый, уже оскомина на языке, насколько нужно это оружие", - отмечает Черник.

Черник отмечает, что они могут заработать уже до конца лета.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне активизировались на Ореховском направлении. В течение последних нескольких недель они или не проводили штурмов, или делали лишь несколько в день, однако вчера Вооруженные Силы Украины отбили 16 атак врага. Об этом сообщил представитель Оперативного командования "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Российские оккупанты планируют захватить три города, действуя по аналогии с Авдеевкой, используя авиабомбардировки, беспилотники и артиллерию. Об этом заявил генерал армии Украины и бывший сотрудник Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на Авдеевском направлении. Российские оккупанты начали отводить свои войска от Авдеевки и перебрасывают их на другое направление. Об этом сообщил военный эксперт Роман Свитан.

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