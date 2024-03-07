"РФ будет воевать минимум 2 года": в Литве назвали 3 причины, что держат Россию "на плаву"

Страна-агрессор Россия имеет достаточные ресурсы, чтобы воевать против Украины с нынешней интенсивностью как минимум еще два года.
Такую оценку дала литовская военная разведка, сообщает Reuters. Согласно данным литовских спецслужб, сейчас есть три причины, которые помогают России удерживаться на плаву и обеспечивать себе ресурсы для ведения войны: высокие цены на нефть, уклонение от международных санкций и государственные инвестиции.
Соответствующие данные приводятся в совместном отчете Департамента контрразведки Государственной безопасности и Службы военной разведки и безопасности при Министерстве национальной обороны Литвы.
В документе отмечается, что РФ в 2023 году реформировала и укрепила свою армию, которая была потрепанной во время боевых действий против Украины в 2022 году. Также отмечается, что страна-агрессор Россия находится на пути к расширению военного потенциала вдоль своей границы со странами НАТО.
В отчете также говорится, что "Москва способна оценить полученные уроки и повысить свою боеспособность".
В то же время в материале Reuters отмечается, что утром в четверг, 7 марта, на обнародование упомянутого отчета литовских спецслужб было "наложено эмбарго".
Что известно о разведке Литвы?
Департамент государственной безопасности Литовской Республики (лит. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas – "VSD") – главная спецслужба страны, занимающаяся ведением разведки и контрразведки в интересах национальной безопасности, пишет mil.in.ua.
Война в Украине
Ранее сообщалось, что в РФ проблемы с пилотами из-за действий ВСУ. В начале войны за штурвалами самолетов РФ сидели подполковники, майоры, ниже капитана почти никого не было. А теперь оккупанты сажают за штурвал кого угодно.
Также ранее в Институте изучения войны (ISW) назвали главное условие для контрнаступления ВСУ. По данным аналитиков, западная военная помощь для Украины имеет решающее значение для способности украинских военных перехватить инициативу на фронте.
Напомним, в ISW также отмечали, что россияне смогли продвинуться на нескольких направлениях. По данным аналитиков, россияне смогли осуществить незначительное продвижение в районе Георгиевки, что к западу от Донецка.
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