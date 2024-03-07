"За штурвалами сидели подполковники и майоры": в РФ проблемы с пилотами из-за действий ВСУ

В начале войны за штурвалами самолетов РФ сидели подполковники, майоры, ниже капитана почти никого не было. А теперь оккупанты сажают за штурвал кого угодно.

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Романенко отметил, что в РФ проблемы с пилотами из-за действий ВСУ/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Успешные сбития украинскими военными российских самолетов еще не стали для страны-агрессора России критической проблемой, однако ситуация у оккупантов ухудшается. И это касается не только воздушных судов, но и пилотов.

Об этом рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире телемарафона. По его словам, в начале полномасштабной войны за штурвалами российских самолетов сидели подполковники, майоры, ниже капитана практически никого не было. Но теперь после сбития очередных российских воздушных судов в некрологах начали появляться и имена ликвидированных пилотов с лейтенантскими званиями.

Также российские оккупанты уже приглашали в "вагнеровские" группы даже пенсионеров.

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"Были такие специальные эскадрильи при полках, которые действуют, где воевали, собственно, "вагнеровцы". Известны случаи сбития Су-25, Су-24 с отставными пилотами", – рассказал Романенко.

По мнению эксперта, в целом в РФ после потери большого количества самолетов за прошлый месяц сиутация с пилотами тяжелая, но не критическая.

"У них есть еще два полка на Дальнем Востоке – они представлены отдельными эскадрильями. Из отдаленных полков они могут менять летный состав", – объяснил Романенко.

Также он отметил, что в России непосредственное участие в войне против Украины принимают бомбардировщики Су-34, потому что они активно сбрасывают КАБы.

Романенко добавил, что российские оккупанты не ожидали, что произойдет сбивание такого большого количества их самолетов.

Кто такой Валерий Романенко Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Уничтожение военных самолетов России

Напомним, вечером 23 февраля украинские силы уничтожили российский самолет А-50. Разведка раскрыла детали, как бойцы армии Украины уничтожили новый А-50У оккупантов. Россия использовала самолет-разведчик А-50У для наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации, рассказали в Главном управлении разведки.

29 февраля за одно утро ВСУ сбили три истребителя оккупантов. Первый самолет был сбит около часа ночи на восточном направлении, еще два российских самолета были сбиты около 09:00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Также 2 марта в ВС намекнули на уничтожение самолетов РФ – ВСУ отработали по Су-34 и Су-35. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук.

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