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Обстрел Одессы: ракета взорвалась в 500 метрах от кортежа Зеленского - CNN

Юрий Берендий
7 марта 2024, 09:22
По данным СМИ, визит Владимира Зеленского в Одессу на переговоры с премьер-министром Греции 6 марта является одним из самых опасных для него.
Обстрел Одессы: ракета взорвалась в 500 метрах от кортежа Зеленского - CNN
Российская ракета попала в 500 метрах от кортежа Зеленского / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Россияне нанесли ракетный удар по Одессе во время встречи президента Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса. Российская баллистическая ракета взорвалась на расстоянии в 500 метров от украинского президента и премьер-министра Греции. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

По информации источника, колонна автомобилей, в которой ехали лидеры с визитом в город, услышала последствия удара и увидела "грибовидное облако" дыма.

"Пять человек погибли в результате удара, еще больше были ранены, сообщил представитель ВМСУ Дмитрий Плетенчук, хотя ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали", - говорится в материале.

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Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский часто рискует и отправляется на линию фронта, а также принимал десятки мировых лидеров в Украине во времена войны с Россией, но атака в среду может быть одним из самых опасных визитов для президента.

"То, что удар произошел вблизи Мицотакиса, лидера страны-члена НАТО, также подчеркивает риски таких визитов и возможные глобальные последствия конфликта", - резюмируют журналисты.

Зеленский сообщил, что был достаточно близко, чтобы видеть и слышать удар.

"Мы видели этот удар сегодня. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, где бастовать. Я знаю, что сегодня были жертвы, я еще не знаю всех деталей, но я знаю, что есть погибшие и раненые", - сказал Зеленский из Одессы в среду. Мы должны защищать себя в первую очередь. Лучший способ сделать это - с помощью системы противовоздушной обороны", - добавил он.

Мицотакис рассказал, что Зеленский провел для него экскурсию по южному городу, который понес огромный ущерб от многомесячных российских ударов, прежде чем они услышали сирены воздушной тревоги.

"Вскоре после этого, когда мы садились в наши машины, мы услышали сильный взрыв. Я думаю, что для нас это лучшее, самое яркое напоминание о том, что здесь происходит настоящая война. Ежедневно идет война, которая затрагивает не только фронт, солдат, она затрагивает наших невинных сограждан", - сказал Мицотакис журналистам позже в среду.

Покушения РФ на Владимира Зеленского

Владимир Зеленский рассказал, что Россия не оставляет попыток убрать его от правительства даже спустя два года войны. Спецслужбы Украины, по словам президента, предупредили по меньшей мере 5-6 попыток покушения на его жизнь с начала полномасштабного вторжения.

"Первый случай был очень интересный...люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом - это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение", - рассказывал Зеленский.

В то же время, по данным Independent, с начала войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения, но по меньшей мере две из этих историй успеха произошли благодаря американским разведданным.

В частности, боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Эту информацию подтвердили разведчики и спецназовцы, которые отвечают за охрану главы государства.

Удар по Одессе 6 марта

В результате ракетного удара российских сил по портовой инфраструктуре Одессы в среду, 6 марта, погибли пять человек, сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии для "Украинской правды".

Целью атаки был кортеж президента Украины Владимира Зеленского.

Российские оккупанты подтвердили нанесение ракетного удара по Одессе в среду, 6 марта. По их словам, ракета направлялась на объект в портовом районе города, где, по их данным, находился ангар с морскими дронами, предназначенными для выполнения боевых задач.

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война в Украине Владимир Зеленский
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