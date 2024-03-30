Бойцы ГПС вышли на границу с РФ и подняли флаг Украины в трех населенных пунктах

Шабельное, Песчаное и Дегтярное в Харьковской области находятся вблизи границы с РФ.

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Бойцы ГПСУ подняли флаг Украины в населенных пунктах на Харьковщине / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Бойцы Пограничной службы из бригады "Сталевий кордон" подняли флаг Украины в трех населенных пунктах Харьковской области у границы с РФ.

Об этом идет речь в сообщении Государственной пограничной службы Украины. При этом в ГПСУ также показали соответствующее видео.

Как уточняется в сообщении, украинские защитники зашли в населенные пункты Шабельное, Песчаное и Дегтярное, которые расположены в так называемой "серой зоне".

видео дня

/ deepstatemap.live

"Эти населенные пункты в Харьковской области находятся вблизи государственной границы с РФ в так называемой "серой зоне". Территория разрушенных деревень плотно заминирована, а из-за постоянных вражеских обстрелов не пригодна для проживания. Однако пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" контролируют местность и напоминают врагу, что это наша земля и ему здесь не место", - добавили в ГПСУ.

Смотрите видео - флаг Украины подняли в трех населенных пунктах на Харьковщине:

/ Скриншот

Что известно о бригаде "Сталевий кордон" 15-й мобильный пограничный отряд был сформирован с учетом опыта ведения боевых действий во время российского вторжения в Украину. В составе подразделения бойцы, участвовавшие в обороне Азовстали, на Лиманском и Бахмутском направлениях, границе с РФ. Подразделение оснащено противотанковыми и артиллерийскими средствами, имеет группу аэроразведки и расчеты ПЗРК. В рамках кампании формирования новых штурмовых подразделений "Гвардия наступления" стал бригадой и получил название "Сталевий кордон", сообщает Википедия.

Ранее сообщалось о том, что бойцы ГПСУ подняли украинский флаг в населенных пунктах Строевка и Тополи, что в Харьковской области вблизи границы страны-агрессора России. Как сообщила Государственная пограничная служба Украины в Facebook, населенные пункты находятся на границе с РФ в так называемой "серой зоне".

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы ГПСУ дошли до границы с РФ и подняли флаг Украины в Тополях на Харьковщине. Украинские защитники зашли в населенный пункт Тополи, который расположен у границы с Россией.

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