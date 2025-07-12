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Был единственным путем РФ: МиГ уничтожил последний мост россиян на важном направлении

Даяна Швец
12 июля 2025, 10:31
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Разрушенная переправа была единственным ключевым логистическим объектом для обеспечения российской группировки, которая активизировала наступление.
самолет, миг, ми-29, взрыв
Авиаудар изменил ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главред:

  • МиГ-29 нарушил логистику россиян на Запорожье с помощью двух авиабомб
  • Успешность удара стала возможной благодаря системному уничтожению систем ПВО РФ

Украинский истребитель МиГ-29, вероятно, совершил успешную атаку на временную российскую переправу на оккупированной территории Запорожской области. Для удара были использованы высокоточные авиабомбы американского производства, которые попали в цель с невероятной точностью. Об этом инциденте сообщает информационный ресурс Militarnyi.

Согласно предварительным данным, атака осуществлена с помощью двух авиабомб GBU-62, оснащенных навигационно-управляемыми модулями JDAM-ER, что позволяет им точно поражать цели даже при неблагоприятных погодных условиях. Такая операция стала возможной благодаря предварительному уничтожению украинскими силами систем российской противовоздушной обороны, в частности ЗРК "Бук".

видео дня
МиГ-29
МиГ-29 / Инфографика: Главред

Как известно, JDAM (Joint Direct Attack Munition) - это система, которая превращает обычные авиабомбы в высокоточное оружие с GPS-наведением. Она включает инерциальную навигацию и GPS-приемник, а также управляемое оперение, корректирующее траекторию полета.

На обнародованном видео зафиксирован момент попадания бомб по переправе, построенной на месте разрушенного моста. Этот объект имел важное значение для российской логистики, ведь он был единственным путем, который соединял войска оккупантов в регионе. Дорога через переправу обеспечивала наступление россиян в районе Каменского, которое активизировалось в конце июня.

В результате боев в течение трех недель врагу удалось частично продвинуться за реку Янчекрак, пересечь пересохший после подрыва Каховской ГЭС водоем и закрепиться в части Каменского, а также захватить соседние населенные пункты - Степное и Лобково.

Ситуация на фронте - что известно

Главред также рассказывал, что в четверг, 10 июля, ГУР совместно с местным движением сопротивления провело операцию на территории одного из предприятий временно оккупированного города Мелитополя Запорожской области. Были взорваны росгвардейцы со станцией управления войсками.

В свою очередь летчик-инструктор Роман Свитан дал свой прогноз, смогут ли россияне захватить левобережье Украины до 2026 года. При отсутствии должного противодействия армия РФ может продвинуться до Польши, однако Украина имеет достаточный потенциал, чтобы этому помешать, отметил эксперт.

The Economist писал о том, что наступление РФ может стать наиболее смертоносным. Летняя кампания российских войск стала, вероятно, самой кровопролитной для армии РФ с начала широкомасштабной войны против Украины.

Больше важных новостей:

Об источнике: Милитарный

Милитарный (Militarnyi) - украинское онлайн-медиа военной тематики, существующее с 2009 года. Основной контент - новости о силовых структурах, боевых действиях и военной промышленности Украины и мира, пишет Википедия.

Команда медиа создала общественную организацию "Украинский милитарный центр" в 2017 году.

31 марта 2025 года портал "Милитарный" запустил новую версию сайта - Militarnyi.com. Портал получил новый лаконичный и более современный дизайн, в значительной степени ориентированный на мобильные устройства.

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