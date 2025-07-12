"Было очень много взрывов, посрывало стены подъезда": львовяне рассказали о ночной атаке

Местные жители слышали много взрывов, дома частично разрушены, повреждены или забросаны обломками.

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Львовяне рассказали о ночной атаке/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Львовской области, скрин из видео

Кратко:

РФ ночью ударила по Украине, в частности, под удар попал Львов

Местные жители рассказали о ночной атаке

В ночь на субботу, 12 июля, российские оккупанты ударили по Украине ракетами, дронами и авиабомбами. Основной удар направлялся на запад нашего государства. В частности, был атакован Львов.

Жители Львова рассказали о ночной атаке. Видео опубликовали журналисты "Суспільне Львів".

видео дня

Алиса и Роман Волынец, которые являются жителями дома на улице Митрополита Андрея, поврежденного в результате российской атаки, во время ночного удара были в укрытии. В укрытие они также взяли своего кота.

"Муж пришел с работы где-то в начале четвертого часа утра, уже была воздушная тревога, мы слышали дроны и пошли в убежище, но мы ходим немножко дальше. В убежище мы увидели, что было разрушение на нашей улице, но не очень волновались, пока не увидели, что нам звонили соседи", - рассказала Алиса Волынец.

Житель города Анатолий Костанюк, дом которого расположен недалеко от места попадания, рассказал, что слышал более 20 взрывов.

"Шел из центра, было много взрывов, услышал более 20 штук. Говорили, какие-то трубы взорвались, слышал, какой-то дядя с лестницы падал, посрывало стены подъезда", - отметил он.

Львовянка Диана рассказала журналистам, что в результате обстрела в ее квартире выбиты окна и все забросано стеклом.

"У меня сейчас в квартире шум и гам. Сначала прилетело один раз, потом второй раз, потом третий раз", - отметила Диана.

Рассказы очевидцев об ударе по Львову/ скрин

Смотрите видео с рассказами жителей Львова о ночной атаке:

Как сообщал Главред, в ночь на 12 июля РФ массированно атаковала Украину, есть разрушения домов, пожары и погибшие. В одном из городов частично разрушен подъезд в жилом доме, произошла утечка газа и воды.

Во Львове взрывы раздавались в нескольких районах города. Есть частичное разрушение подъезда 2-этажного жилого дома на улице Митрополита Андрея. Кроме этого, во Львове пострадал жилой многоквартирный дом на улице Елены Степановны. Есть частичное разрушение фасада, выбиты окна и двери.

В Луцке был уничтожен частный дом, также еще в ряде домов от взрывной волны и обломков повылетали окна.

В Харькове вспыхнули несколько пожаров в результате атаки. Основной удар приняло на себя уже несколько лет не работающее предприятие. Было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий. Также известно о попадании одного из "Шахедов" по объекту критической инфраструктуры. Два человека пострадали.

В Черновцах двое погибших и 14 раненых из-за атаки РФ. Еще 10 человек получили легкие телесные повреждения, им оказывалась медпомощь непосредственно на месте. На рассвете россияне атаковали Черновицкую область 4-мя БпЛА типа "Шахед" и одной ракетой.

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