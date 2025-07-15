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Впервые с 2023 года: оккупанты захватили территории на "тихом" направлении

Мария Николишин
15 июля 2025, 12:51
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В этом районе долгое время было относительно спокойно.
Впервые с 2023 года: оккупанты захватили территории на 'тихом' направлении
Продвижение РФ в Запорожской области / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ISW

Кратко:

  • Россияне захватили село Малиновка, к западу от Гуляйполя
  • Это первое продвижение оккупантов на этом направлении с 2023 года
  • Активизация врага там началась еще с мая 2025 года

Армия страны-агрессора России продвинулась на восточном направлении Запорожской области и захватила село Малиновка, что к западу от Гуляйполя. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, согласно геолокационным кадрам, опубликованным 14 июля, оккупанты достигли тактического успеха в районе, где долгое время было относительно спокойно.

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По словам аналитиков, россияне начали активизироваться на этом направлении еще с мая 2025 года, а к Малиновке продвинулись в конце июня.

"Это первое продвижение оккупантов в этом районе со времени украинского контрнаступления летом 2023 года", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что согласно вечерней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки противник не вел наступательных действий в этом районе, но нанес авиаудар по Белогорью.

Впервые с 2023 года: оккупанты захватили территории на 'тихом' направлении
Оккупанты захватили Малиновку / фото: ISW

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, в ОСУВ "Хортица" заявили, что армия страны-агрессора России пытается прорвать украинскую оборону на Покровском направлении. Оккупанты хотят изолировать город.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что россияне на 10-15% увеличили количество ударов по правому берегу Днепра.

Кроме того, представитель группировки Хортица Виктор Трегубов сказал, что по состоянию на данный момент на территории Днепропетровской области враг не находится. Хотя бои плотно приблизились к административной границе.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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